Allgemein | STAR NEWS

Drew Barrymore: Rührende Spende für lebensrettende Feuerwehr

DE Showbiz - Von Kalifornien bis Washington brennt es an der amerikanischen Westküste und auch das Haus von Drew Barrymore (45) fiel den Flammen zum Opfer. Dennoch wollte die Schauspielerin der Feuerwehr ihre Dankbarkeit zeigen und den Helden der Stunde eine Spende überreichen.

Drew Barrymore überreicht Spende an die Feuerwehr

Drew hatte am Montag (21. September) die Leiterin der Feuerwehr des US-Bundesstaates Oregon, Christiana Rainbow Plews, in ihrer Sendung 'The Drew Barrymore Show' zu Gast. Die Schauspielerin überreichte der Feuerwehrfrau, die für den Bezirk Upper McKenzie zuständig ist, einen Scheck über 10.000 Dollar (über 8.500 Euro). Die Empfängerin zeigte sich überwältigt und konnte kaum ihre Tränen zurückhalten, während Drew ihr sagte: "Ich weiß, es ist nicht genug, aber nur ein kleiner Anfang, um euch zu sagen, dass ihr alle eine Quelle der Inspiration für uns seid. Danke, Chief Rainbow, dass ihr uns allen ein Vorbild seid."

Ganze Gemeinden wurden vom Feuer zerstört

Christiana Rainbow Plews hatte ihrer Gastgeberin zuvor geschildert, dass ihre kleine Stadt "komplett zerstört" sei: "Blue River ist völlig vernichtet. Nicht alle Hauser, aber die Geschäfte und auch unser Feuerwehrgebäude." Es wurden schätzungsweise 431 Häuser von den Flammen zerstört. Auf die Frage, wie sie trotz dieses Ausmaßes stark bleiben könne, sagte die Feuerwehrfrau: "Irgendjemand muss es ja tun. Jemand muss führen und jemand muss helfen, damit die Heilung und der Wiederbau beginnen. Ich bin Chief und ich bin in der Position, dies anzustoßen, also muss ich stark bleiben. Ich muss es für alle anderen tun und hoffentlich finden wir dann einen Weg."

Eine Frau, der Drew Barrymore vollkommen zu Recht ihren Respekt gezollt hat.