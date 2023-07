Allgemein | STAR NEWS

Drei Monate nach der Geburt: Daniel Radcliffe verrät Babygeschlecht

DE Showbiz - Seit drei Monaten sind Daniel Radcliffe (33) und seine Partnerin Erin Darke (38) bereits Eltern. Bislang hatten der Harry-Potter-Darsteller und die Schauspielerin (''Good Girls Revolt') das Geschlecht ihres Babys geheim gehalten, doch jetzt plauderte der stolze Papa Einzelheiten aus.

Auszeit für das Baby

Mit 'Entertainment Tonight' sprach der Star über die bevorstehende vierte Staffel seiner Serie 'Miracle Workers', und dabei kam die Sprache natürlich auch unweigerlich auf den Nachwuchs beim Paar. "Es ist toll. Es ist verrückt und intensiv, aber er ist wundervoll und Erin ist fantastic — es ist ein echtes Privileg, diese Zeit mit ihm verbringen zu dürfen", freute sich Daniel. "Es war ohnehin geplant, dass ich mir Zeit freinehmen würde, und das kann schließlich nicht jeder, ich werde also ganz viel nur mit ihm zusammen sein, was wirklich schön ist… Wir haben eine tolle Zeit."

Daniel Radcliffe wird wählerisch

Dass sie jetzt zu dritt sind, bedeutet für Daniel Radcliffe auch, dass er sich künftig seine Projekte etwas sorgfältiger aussuchen werden, erklärte er weiter. Er wolle die Möglichkeit haben, Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. "Ich verbringe einfach gern Zeit mit ihm und werde ihn vermissen, wenn ich später wieder zu arbeiten anfange." Wählerisch sei er bei seinen Rollen ohnehin immer gewesen, aber in den kommenden Jahren werde er einfach ein wenig zurückschalten. Ganz aufhören will der Schauspieler aber nicht: "Das wäre nicht gut für mich." Erin Darke und Daniel Radcliffe lernten sich 2012 bei den Dreharbeiten zum Film 'Kill Your Darlings' kennen und sind seitdem zusammen.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images