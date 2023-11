Allgemein | STAR NEWS

Dreharbeiten mit lebenden Bienen: Jason Statham wurde nicht ein Mal gestochen

DE Showbiz - Wer Bienen hält, setzt sich auch der Gefahr aus, gelegentlich gestochen zu werden. Doch als Jason Statham (56) für seinen neuen Thriller unzählige pelzige Insekten an die Seite gestellt bekam, ging das für den Action-Star erstaunlich problemlos ab.

Ein Action-Star wird Imker

In dem Film 'The Beekeeper', der ab Januar in den deutschen Kinos zu sehen ist, spielt der Brite einen Imker namens Mr. Clay, der einst für eine einflussreiche Geheimorganisation gearbeitet hat, die ebenfalls 'The Beekeepers' ('Die Imker') heißt. Regisseur David Ayer verriet jetzt in einem Interview mit 'Empire', dass sein Star es sich nicht nehmen ließ, mit den Honigsammlern auf Tuchfühlung zu gehen. "Die Crew lachte nur und meinte: 'Auf gar keinen Fall kannst du zulassen, dass Jason Statham wirklich mit lauter Bienen zusammenkommt!' Aber Jason wollte es so. Also haben wir ihn mit einem Imker zusammengeführt, und er hat gelernt, wie man den Bienenstock öffnet und mit den Bienen arbeitet. Er ließ sich auf den ganzen 'Zen'-Aspekt des Imkerns ein."

An Jason Statham ist alles echt

Obwohl Jason Statham Amateur war, ließen ihn die Bienen in Ruhe, während sein Regisseur gleich mehrfach schmerzhafte Bekanntschaft mit den fliegenden Stars des Film machte. "Jason wurde nicht ein Mal gestochen", wunderte sich David Ayer. "Ich wurde ziemlich schlimm gestochen, als ich später mit den Bienen arbeitete und sie filmte. Aber das war schon ok. Wenn man einen Film mit dem Titel 'The Beekeeper' macht, wird man eben gestochen.” Doch nicht nur bei den Bienen tauchte Jason ganz ins Geschehen ein, auch die Stunts ließ sich der Action-Star nicht nehmen. "Es war ein Schock zu sehen, wie viel seiner Stunts er selbst macht", so Ayer. Jason Stathams Stunt-Double habe die ganze Zeit nur herumgesessen und auf seinen Einsatz gehofft.

Bild: Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. / Sky UK