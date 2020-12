Allgemein | STAR NEWS

Drama um ‘GZSZ’-Star Eric Stehfest: Wettlauf gegen einen Sexverbrecher

DE Deutsche Promis - Am Freitag (4. Dezember) sah die Frau von Eric Stehfest (31) zu, wie ihr Peiniger zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde: Max H. hat Edith Stehfest (25) vor sieben Jahren mit k.o-Tropfen betäubt und missbraucht, seine Tat sogar gefilmt.

Schock für die Stehfests

Doch nach dem Urteil zunächst der Schock für den Schauspieler ('Gute Zeiten, schlechte Zeiten') und seine Frau, denn der Verbrecher darf bis zu Antritt seiner Haft auf freiem Fuß bleiben. Angeblich bestehe keine Fluchtgefahr. Doch schnell zeigte sich, dass Max H. nicht einfach nach Hause gehen und ruhig seinen Strafantritt abwarten würde. "Nach dem Urteil brauchte ich erst mal ein paar Minuten für mich. Ich war geschockt, dass der Täter bis zu seinem Haftantritt erst mal frei bleibt, weil keine Fluchtgefahr bestehen würde", erzählte Edith anschließend der 'Bild'-Zeitung.

"Als ich nach zehn Minuten aus dem Gericht ging, klingelte plötzlich das Telefon. Am anderen Ende war eine Frau, die ein Gespräch zwischen dem Täter und einem Kumpel angehört hatte. Sie erzählte, dass der Täter Max H. gerade einen Kumpanen angerufen hatte und ihn beauftragte, so schnell wie möglich Datenträger aus einen Depot in der Rosa-Luxemburg-Straße zu holen und sofort zu vernichten."

Fieberhafte Suche nach dem Schließfach

Daraufhin informierten Eric und Edith Stehfest umgehend die Polizei, die sich gleich zum Depot aufmachte. Eric selbst fand derweil heraus, wo sich der Helfer des Verurteilten aufhielt, fuhr selbst zur vermeintlichen Lagerstätte des brisanten Materials, das Max H. so viel Sorge bereitete. "Eine absolute Extremsituation", so Eric Stehfest gegenüber 'Bild'. Eine Stunde nach dem Anruf hatte die Polizei das Schließfach gefunden, jetzt wird der Inhalt ausgewertet.