Dr. Dre: Hat sich seine Frau an Firmengeldern vergriffen?

DE Showbiz - 24 Jahre hielt die Ehe, doch im Juni wurden Dr. Dre (55) die Scheidungspapiere zugestellt: Seine Noch-Frau Nicole Young (50) will die Trennung.

Auf dem Firmenkonto fehlt Geld

Seit Bekanntwerden der Eheprobleme ist ein erbitterter Rosenkrieg ausgebrochen — so soll Nicole dem Rapper unter anderem verboten haben, das Haus zu betreten, damit er ihm wichtige Gegenstände wie seine Golfschläger abholen konnte. Doch jetzt hat André Romelle Young, wie der Star mit bürgerlichem Namen heißt, schwere Vorwürfe gegen seine Noch-Frau erhoben. Anwälte für das Aufnahmestudio Record One, welches Dr. Dre und Nicole Young 2015 gemeinsam gründeten, glauben, dass Nicole unerlaubt Geld vom Konto der Firma entnommen hat.

Dr. Dres Anwälte stellen ein Ultimatum

Dem Promi-Portal 'TMZ' liegt das Schreiben vor, in dem Nicole vorgeworfen wird, einen Scheck an sich selbst über 363.571 Dollar ausgestellt zu haben — knapp 310.000 Euro. Das sei, so die Anwälte, eine "eklatante und unvertretbare Veruntreuung von Gesellschaftsmitteln". Sie habe damit auch ihre treuhänderischen Pflichten verletzt. Jetzt verlangen die Anwälte die Rückzahlung der Gelder bis zum 29. September.

Nicole, die selbst Anwältin ist, schlug umgehend zurück: Es handle sich nur um einen billigen Publicity-Trick und sie habe das Recht, die Gelder zu entnehmen. Die Vorwürfe gegen sie seien "absurd und lächerlich." Es wird schmutzig im Scheidungsdrama um Dr. Dre.