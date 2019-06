Allgemein | STAR NEWS

Doppeltes Babyglück bei RTL: Sandra Kuhn und Elena Bruhn sind schwanger

Unter den Moderatorinnen der RTL-Sendung 'Explosiv' scheint das Babyfieber ausgebrochen zu sein: Gleich zwei der TV-Stars erwarten derzeit Nachwuchs. Moderatorin Elena Bruhn (40) und Kollegin Sandra Kuhn (37) sind mit dem zweiten Kind schwanger.

Elena Bruhn hatte eine Verdacht

Für 'rtl.de' interviewten sich die beiden Damen dann auch gleich gegenseitig. Während Kuhn äußerst überrascht auf die Schwangerschaft ihrer Kollegin reagierte, hatte Bruhn hingegen mit der Baby-News des Co-Stars gerechnet. "Vielleicht sieht man das auch so unter Schwangeren. Ich dachte, es kann eigentlich nicht sein, dass die schon wieder schwanger ist. Und dann: Zack, hab ich's doch gewusst!"

Viele Gemeinsamkeiten verbinden Sandra Kuhn und Elena Bruhn

Doch die Baby-News ist nicht die einzige Gemeinsamkeit, die Bruhn und Kuhn miteinander teilen. Die Moderatorinnen haben bereits je eine Tochter und beide bekommen jetzt einen Jungen. Und: Geplant hatte keine von ihnen die zweite Schwangerschaft.

Bruhn verriet: "Ich habe es auch nicht darauf angelegt, bei uns kam es auch sehr überraschend. Wir waren eigentlich noch in der Überlegung, ob ein zweites Kind das Richtige für uns ist." Und Kollegen Sandra Kuhn dachte erst, dass sie an einem Vitaminmangel leide, weil sie sich so schlapp fühlte und ständig Hunger hatte. Doch ein Schwangerschaftstest belehrte sie eines besseren.

Bis Oktober werden Sandra Kuhn und Elena Bruhn noch für RTL moderieren, bevor sich die beiden in die Babypause verabschieden.

