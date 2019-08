Allgemein | STAR NEWS

Doppelter Jack: Jack Black arbeitet mit Jack White

DE Showbiz - Jack Black (49) ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker. Gemeinsam mit seinem guten Freund Kyle Gass (59) hat er ein Duo gegründet und begeistert damit bereits seit Jahren die Fans. Eben jene Fans verlangen seit Jahren, dass Jack und Kyle einmal mit einer bestimmten Größe des Business zusammenarbeiten.

Endlich ist es soweit

Bei dieser Größe handelt es sich um Jack White (44), den White-Stripes-Rocker. Jetzt endlich haben die Musiker nachgegeben und sind zu dritt in ein Studio gegangen; beziehungsweise in Jack Whites Haus, wie Jack Black während eines Konzerts in Nashville am Sonntag [4. August] den Zuschauern verriet: "Jack White – wir sind heute in sein Haus gegangen und haben einen brandneuen Song aufgenommen."

Ursprüngliche Bedenken

Jack Black und Kyle Gass nennen sich als Musiker Tenacious D und sind als Band in der Szene bereits seit Langem etabliert. Jack und Jack kennen sich auch nicht erst seit gestern, auch wenn sie bislang noch nicht zusammengearbeitet hatten. Kennengelernt hatten sie sich 2006; im Juni dieses Jahres posierten sie gemeinsam mit Kylie Gass für ein Foto, das die Fans auf Social Media beglückte. In der Vergangenheit konnte Jack White über die Möglichkeit einer Kollaboration aber nur schmunzeln: "Ich weiß nicht, ob das Zeit-Raum-Kontinuum damit umgehen könnte, wenn sich Jack Black und Jack White treffen und sich die Hände schütteln."

