Dominic West: Warum nicht mal ein Transgender-Bond?

Dominic West (49) findet, dass man mit James Bond neue Wege beschreiten sollte.

Der Schauspieler ('The Wire') wird selbst oft genug ins Gespräch gebracht, wenn es um die Suche nach dem nächsten 007 geht. Doch während eines Interviews mit der 'Sunday Times' brachte Dominic West eine ganz neue Idee ins Spiel.

"Ein Transgender-Bond wäre cool", überlegt der Star im Gespräch. "Es gibt da diese wirklich coole Frau, die Ehefrau eines der Schauspieler in 'Colette'. Sie ist Captain bei den Electrical Engineers, die ranghöchste Transgender-Soldatin in der Armee, ein wundervolles blondes Mädchen, das Bond sein könnte. Das wäre so eine tolle Idee. Ein Transgender-Bond würde Sinn ergeben, weil es so viele Transgender-Menschen in der Armee gibt. Das würde so gut passen."

Sowohl Dominic Wests Co-Star in 'Colette', Jake Graf, als auch dessen Frau Hannah, bezeichnen sich als Transgender. Hannah selbst fühlt sich zwar durch die Empfehlung des britischen Superstars geehrt, glaubt aber, dass ihr Mann wesentlich besser geeignet ist, wie sie auf Twitter kundtat. "Wenn ihr wirklich einen Transgender-Bond wollt, dass gibt es niemand Besseren als Jake Graf. Er ist entspannt, unfassbar gutaussehend und sogar ein Schauspieler", sprudelt die verliebte Ehefrau des vermeintlichen Kandidaten. Die Bond-Nachfolge beschäftigt die Filmwelt, nachdem 'Amtsinhaber' Daniel Craig (50) verkündete, nach seinem fünften Bond solle Schluss sein — dieser wird 2020 in die Kinos kommen. Ob die nächste Lizenz zum Töten an einen Transgender-Schauspieler geht, an Dominic West selbst oder einen der zahlreichen anderen Kandidaten, wird uns wohl noch eine Weile beschäftigen.

© Cover Media

