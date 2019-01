Allgemein | STAR NEWS

Dolores O’Riordan: Neue Single am Todestag

Es gibt neues von den Cranberries und Dolores O'Riordan (†46).

Der Tod der Sängerin ('Zombie') am 15. Januar 2018 hatte die Musikwelt und ihre Fans aufs Tiefste erschüttert. Ein Jahr ist es bereits her, dass Cranberries-Frontfrau Dolores O'Riordan leblos in der Badewanne eines Londoner Hotels gefunden wurde. Der Star war zum Zeitpunkt seines Todes stark alkoholisiert gewesen und ertrunken. Der Schock saß tief, ihre Bandkollegen nahmen sich nach dem tragischen Unfall eine Auszeit, um das Erlebte zu verarbeiten. Doch zum ersten Todestag der irischen Sängerin melden sich die Cranberries jetzt mit dem neuen Song 'All Over Now' zurück.

Die Aufnahme stammt noch aus der Zeit mit Dolores, und schon der Einsteig verursacht Gänsehaut: "Erinnerst du dich noch an die Nacht in einem Hotel in London?" hört man Dolores O'Riordans markante Stimme. In dem Song geht es um häusliche Gewalt und eine Frau, die der Gewaltspirale entkommt, doch die Zeilen bekommen eine ganz neue Bedeutung. Gitarrist Noel Hogan (47) gestand gegenüber der 'BBC', dass es zunächst schwer war, sich Aufnahmen mit seiner ehemaligen Kollegin anzuhören. "Das war für mich das Schwerste, ein paar Monate nach ihrem Tod die Demos durchzugehen. Ich konnte das immer nur eine gewisse Zeitlang tun." Im April soll mit 'In the End' ein neues Album auf den Markt kommen, ebenfalls aufgenommen noch vor der tragischen Nacht. Den Segen von Dolores O'Riordans Mutter Eileen hat die Band zur Veröffentlichung: "Ich kann mir nichts besseres vorstellen, um ihrer zu gedenken." Dolores O'Riordan bleibt eben unvergessen.

© Cover Media

Weitere Artikel