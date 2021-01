Allgemein | STAR NEWS

Dolly Buster: “Ich glaube nicht mehr an Verbesserung”

DE Deutsche Promis - Vor vier Jahren änderte sich das Leben von Dolly Buster (51) schlagartig: Die Schauspielerin und Erotik-Ikone wurde von einem Tinnitus heimgesucht und wird seitdem von ständigen Ohrgeräuschen gepeinigt.

Seit Jahren ein Gefühl der Einsamkeit

Die Krankheit kam aus heiterem Himmel."Aus dem Nichts, ohne Anlass", erzählte Dolly im Interview mit 'bunte.de'. "Wenn man jetzt irgendwie sagen könnte, ich bin schuld … aber so war es nicht. Der Lärm kam einfach und wurde immer schlimmer." Das hat Folgen, wie sie weiter berichtet, denn Menschen die unter Tinnitus leiden, sind anfällig für Depressionen, "weil man zum Teil nichts mehr machen kann. Wegen Corona geht es jetzt sowieso nicht, aber auch sonst kann ich nicht groß etwas zusagen und ich bin auch nicht gerne unzuverlässig." Die Einsamkeit, unter der im Lockdown viele leiden, macht die Schauspielerin schon lange durch: "Auch wenn es wegen Corona gerade für viele schrecklich ist, sich abgeschottet zu fühlen, so bin ich das schon seit Jahren. Es gibt gute und schlechte Tage." Gedanken an Selbstmord habe sie auch schon gehabt.

Erneuter Schicksalsschlag für Dolly Buster

Eine Hoffnung darauf, dass die Geräusche, die sie Tag und Nacht heimsuchen, noch einmal verschwinden, gibt es laut Dolly Buster nicht — der Tinnitus ist hartnäckig: "Er hat sich sogar dramatisch verschlimmert. Ich glaube auch nicht mehr wirklich an eine Verbesserung. Ich habe viel ausprobiert, aber irgendwann verliert man die Hoffnung." Ihre Ärzte raten ihr daher, sich mit dem ständigen ungebetenen Begleiter abzufinden, und das versucht Dolly jetzt. Dabei falle ihr selbst ihr Lieblings-Hobby, das Malen, mittlerweile schwer.

Als sei der Tinnitus allein nicht schon schlimm genug, starb Ende 2020 auch noch ihr Hund — ein weiterer Schock für die TV-Persönlichkeit. Halt findet sie bei ihrem Mann Josef Baumberger, der mit dem geliebten Vierbeiner zum Tierarzt zum Einschläfern fuhr, weil sie es nicht übers Herz bringen konnte. "Mein Mann ist so stark", weiß Dolly Buster.