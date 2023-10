Allgemein | STAR NEWS

Doch nicht ganz so tugendhaft: Mark Wahlberg trainiert auch nicht immer um 4 Uhr morgens

DE Showbiz - Schluffis weltweit können aufatmen: Auch Mark Wahlberg (52) steht nicht immer mitten in der Nacht auf, um an seinem Sixpack zu arbeiten. Das hatte der Schauspieler ('The Departed — Unter Feinden') einst behauptet, als er auf Social Media seinen Tagesablauf auflistete.

Sport zu jeder Tages- und Nachtzeit

Da war dann zu lesen, dass bei ihm schon um 2:30 Uhr der Wecker klingelt und dass er um 4 Uhr morgens anfängt, Sport zu machen. Und das ist nur der erste Workout des Tages. Doch in einem TikTok-Video für 'Men's Health' ruderte der Star jetzt zurück und erklärte, dass es nicht zwingend erforderlich sei, zu nachtschlafender Zeit im Fitnessstudio aufzuschlagen. Er sei zwar dafür bekannt, ein Frühaufsteher zu sein, doch es spiele keine Rolle, so der ehemalige Rapper "ob "dein 4 Uhr morgens 8 Uhr oder gar 4 Uhr nachmittags ist". Er fügte hinzu: "Manchmal arbeite ich nachts, ich bin dann auf einem Nacht-Zeitplan. Ich schlafe acht Stunden und stehe auf und mache all die Dinge, die ich tun muss, um die beste Version meiner selbst zu sein, bevor ich die Kids aufwecke."

Mark Wahlberg ist kein Nachtmensch

Wenn also auch Mark Wahlberg nicht immer vor Sonnenaufgang im Gym schwitzt, gibt es vielleicht noch Hoffnung für diejenigen, die lieber später aktiv werden. Der Schauspieler räumt allerdings ein, dass er ohnehin "kein Nachtmensch" sei, die Zeiten seien definitiv vorbei. "Das war ich mal, aber zu später Stunde gibt es für mich nur Ärger, also stehe ich lieber auf und bringe es hinter mich." Für diejenigen, die es ihm gleichtun wollen, hat er einen guten Tipp: Fangt sofort an, verschiebt es nicht. "Geht noch heute auf eure Fitness-Reise", riet Mark Wahlberg.

Bild: Brandi Benton/Startraksphoto.com