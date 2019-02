Allgemein | STAR NEWS

DJ Calvin Harris: Aller guten Dinge sind 15 bei den BRITs

Eigentlich würde man denken, dass der erfolgreichste DJ der Welt gerade in seinem Heimatland Großbritannien von Preisen und Auszeichnungen nur so überhäuft wird — weit gefehlt im Fall von Calvin Harris (35, 'Promises'). 14 Mal war der Brite bereits für einen BRIT Award nominiert. Am Donnerstagabend [20. Februar] hatte das Warten endlich ein Ende. Neben dem Schotten wurden eine Reihe anderer Musiker ausgezeichnet.

Ein Kuss hat’s gerichtet

Zum Ausgleich für 14 verpasste Auszeichnungen durfte Calvin Harris gleich zwei Preise mit nach Hause nehmen: Er sahnte in den Kategorien britischer Produzent und britische Single für den Song ‘Kiss’ ab, den er gemeinsam mit Dua Lipa (23) herausbrachte. Zu den anderen großen Gewinnern gehörte die Gruppe The 1975, die als beste Band vom Platz ging und zudem die Auszeichnung für das beste Album für 'A Brief Inquiry Into Online Relationships' erhielt. Unter den anderen Preisträgern waren unter anderem die Girlband Little Mix, Sängerin Ariana Grande (25) und Sänger George Ezra (25). Pink (39) wurde als erste Nicht-Britin mit einem Preis für ihren herausragenden Beitrag zur Musik ausgezeichnet.

Spektakuläre Eröffnungsshow mit Hugh Jackman

Wie es sich für die BRITs gehört, war natürlich auch die Show im Londoner O2 vom Feinsten. Schon die Eröffnung ließ Großes erahnen, denn niemand geringerer als der Greatest Showman Hugh Jackman (50) brachte das Publikum in Stimmung. Obwohl nicht selbst anwesend, sorgten auch Beyoncé (37) und Jay-Z (49) für Gesprächsstoff. Sie nahmen einen Preis als beste internationale Gruppe für ihr Projekt entgegen und hatten sich für die Aufzeichnung der Übergabe vor einem Gemälde aufgebaut, das Meghan Markle (37) zeigt: Eine Hommage an ihren Song 'Apes**t' — dort sind die beiden vor der Mona Lisa zu sehen.

Eine Übersicht der Preisträger in den wichtigsten Kategorien:

Britisches Video des Jahres

Little Mix feat. Nicki Minaj, 'Woman Like Me'

Britischer Solokünstler

George Ezra

Britische Solokünstlerin

Jorja Smith

Britische Band

The 1975

Britisches Album des Jahres

The 1975, 'A Brief Inquiry Into Online Relationships'

Britische Single

Calvin Harris & Dua Lipa, 'One Kiss'

Bester Solokünstler international

Drake

Beste Solokünstlerin international

Ariana Grande

Internationale Band

The Carters

Herausragender Beitrag zur Musik

Pink

Britischer Produzent

Calvin Harris

Weltweiter Erfolg

Ed Sheeran

