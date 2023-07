Allgemein | STAR NEWS

Diva meets Diba: Harald Glööckler besucht mit seiner neuen Liebe eine Kaiserin

DE Deutsche Promis - Harald Glööckler (58) und sein neuer Freund, CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann (26), packen die Koffer, denn am Wochenende will das frisch verliebte Paar die einstige persische Kaiserin Farah Diba (84) in Ägypten besuchen.

Harald Glööckler ganz diplomatisch

In Kairo finden Feierlichkeiten anlässlich des 43. Todestages von Mohammad Reza Pahlavi statt, der von 1941 bis 1979 im heutigen Iran als Shah von Persien regierte. Seine Witwe ließ sich diese in all den Jahren nur zweimal entgehen, und in diesem Jahr darf Harald Glööckler dabei sein. "Ich bewundere Kaiserin Farah Diba schon mein ganzes Leben lang. Sie war und ist eine Inspiration für mich. Ich wollte und will jede Frau zu einer Prinzessin machen, denn eine Kaiserin gibt es ja schon. Die Einladung ist eine große Ehre für uns", sagte der schrille Designer zu ‘Bild’. Und er betonte, dass er nicht nur zu dem Event eingeladen ist, sondern auf Wunsch von Farah Diba auch zu einem exklusiven Dinner mit großen Namen aus Politik und Gesellschaft sowie sogar zu einer privaten Teestunde mit der einstigen Kaiserin.

Gut vorbereitet

"Ich bin natürlich etwas aufgeregt", gestand Harald Glööckler. "Ich bin zwar erprobt mit Diven, aber mit Kaiserinnen hatte ich bislang noch nicht so viel Kontakt. Ich habe einige persische Freunde, sie alle lieben Gold und Glamour. Das passt ja schon. Ich werde vier Outfits mitnehmen und mich am Ende für eins entscheiden." Auf Fotos von dieser Zusammenkunft darf man sich jetzt schon freuen. Außerdem sind wohl viele gespannt, wie sich Glööcklers Liebesleben weiterentwickelt, denn so ganz klar ist sein Beziehungsstatus noch nicht: "Es ist auf einem guten Weg. Wohin der Weg führt, werden wir sehen. Wenn man jemanden mag und gerne Zeit zusammen verbringt, sich gerne berührt, ist man auf einem guten Weg", sagte er zu RTL. "Wir haben eine sehr liebevolle Beziehung, eine sehr aufrichtige Beziehung, eine intensive Beziehung, die auf Zuneigung und Anziehung gründet. Das ist doch wunderschön." Der exzentrische Fashion-Guru hatte sich Anfang des Jahres von Dieter Schroth getrennt, mit dem er 35 Jahre zusammen war und den er 2015 geheiratet hatte. "Ich würde sagen, dass Marc im Moment mit der wichtigste Mensch in meinem Leben ist", offenbarte Harald Glööckler nun.

Bild: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

