Allgemein | STAR NEWS

Dieter Bohlen zum Tourauftakt: Seitenhieb gegen Katja Krasavice

DE Deutsche Promis - Hier wird nicht gekleckert, hier wird nur geklotzt. Bescheidenheit gehört nicht eben zu den Eigenschaften, die einem spontan einfallen, wenn man den Namen Dieter Bohlen (69) hört. Und so verkündete der Pop-Titan dann auch auf den Plakaten zu seiner Tour, dass er mit seinen Fans "das größte Comeback aller Zeiten" feiern werde.

Titan oder Flop?

Am Wochenende legte der Musiker in Berlin los. Der Start der Tournee war von Meldungen überschattet, dass der Vorverkauf nicht so laufe, wie man gehofft hatte. Auf Instagram stellte der selbstbewusste Dieter klar: "Es wird ja geschrieben, das läuft alles so ganz schlecht. Das stimmt nicht." Mancherorts seien Konzerte schon fast ausverkauft, fuhr er fort, da gebe es "noch 30 oder 40 Restkarten". Und dass es in einzelnen Orten mal weniger gut laufe, gehöre einfach dazu im Popgeschäft. Außerdem sei er im Ausland ja viel gefragter. Gejubelt wurde jedoch auch in Berlin, als der Star auf die Bühne kam. Wie versprochen erzählte er neben den Songs auch den einen oder anderen Schwank aus seinem Leben. Dabei ging er indirekt auch auf den Zoff zwischen ihm und Rapperin Katja Krasavice (26) ein, der für Misstöne in der 'DSDS'-Jury der gerade zu Ende gegangenen Staffel sorgte.

Dieter Bohlen wollte keinen Stress

Dabei gab sich Dieter Bohlen lammfromm, versicherte dem Publikum: "Ihr habt bestimmt gesehen, in den letzten drei Liveshows, ich war so ein bisschen verspannt, ich gebe es zu. Ich bin ehrlich: Ich wollte das Ding irgendwie ohne Stress zu Ende kriegen. Ich habe auch nie wieder was gesagt. Ich wollte einfach keinen Stress." Er fügte hinzu: "Ich schwöre euch, die nächste Jury wird netter." Als ein Zwischenrufer Katja als seinen "Alptraum" bezeichnete, konterte der Pop-Titan: "Ich schwöre dir bei meinem Leben: Ich habe noch nie von Katja geträumt."

Übrigens hatte Dieter eine Überraschung für seine Fans, denn vor seinem Auftritt heizte der frischgebackene 'DSDS'-Sieger Sem Eisinger (29) seinen Fans ein. "Für mich ist das ein Start in eine neue Welt, eine Traumwelt. Ich genieße das gerade so sehr", schwärmte der Sänger, bevor Dieter Bohlen auf die Bühne kam.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images