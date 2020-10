Allgemein | STAR NEWS

Dieter Bohlen: Was sagt der Pop-Titan zur Affäre Wendler?

DE German Stars - Dieter Bohlen (66) war nie ein großer Fan von Michael Wendler (48). Vor einigen Jahren hatte der Pop-Titan noch beteuert, einen Wendler in der 'DSDS'-Jury werde es mit ihm nicht geben. Dann wurde Michael Wendler doch als neues Jurymitglied bekannt gegeben. Doch nun ist alles schon wieder vorbei.

Die Wahrheit gibt es nur beim Wendler

Kurzfristig, zu Beginn der Dreharbeiten für die neue Staffel des Hit-Formats, meldete sich der Schlagersänger auf Instagram zu Wort, gab bekannt, dass er die Entscheidung getroffen habe, nicht länger Teil von 'DSDS' zu sein. Er nutzt auch die Gelegenheit, um Verschwörungstheorien über das Coronavirus zu verbreiten, rief seine Fans dazu auf, sich Telegram herunterzuladen, um dort von ihm die "Wahrheit" über die Pandemie zu erfahren. Weiter: "Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vor." RTL sei als Fernsehsender mitschuldig, schließlich seien fast alle Medien in Deutschland gleichgeschaltet, so Michael Wendler.

Dieter Bohlen ist nicht überrascht

Dieter Bohlen meldete sich zu der Kontroverse wenig später auf seinem eigenen Instagram-Kanal zu Wort. In dem Clip ließ er keinen Zweifel daran, dass sich an seiner Meinung über den Wendler nichts geändert hat: "Der böse, böse Wendler ist nicht mehr in der Jury. Was hat meine Mami immer zu mir immer gesagt? Dieter! Die größten Probleme erledigen sich oft von selber. Man muss nur ein bisschen warten. Das hat wahnsinnige Gründe, die Bundesregierung sei schuld. Leute ... Alle sind schuld – ich ausnahmsweise mal nicht." Gegenüber seinen Fans lacht Dieter, sie hätten doch sowieso gewollt, dass Michael Wendler abhaut. Ob es einen Ersatz in der Jury geben oder diese als Dreier-Gespann auftreten wird, muss derzeit noch entschieden werden.