Allgemein | STAR NEWS

Dieter Bohlen: Kommt er bald zurück ins TV?

DE Deutsche Promis - So kennen und lieben ihn seine Fans: Braungebrannt und gut gelaunt meldete sich Dieter Bohlen am Montag (2. August) mit einem Video bei seinen 1,6 Millionen Followern auf Instagram.

"Wir sind wirklich busy"

Der Pop-Titan ('Brother Louie') weilt zurzeit auf Mallorca, wo er einen zweiten Wohnsitz hat. An seiner Seite wie immer seine Freundin Carina (37), die allerdings im Videoclip nicht zu sehen ist. Die beiden liegen aber nicht nur auf der faulen Haut, wie der Musiker und Produzent verrät. "Wir machen ein Shooting auf Mallorca, drei Tage lang, für verschiedene Firmen - wir sind also wirklich busy", erklärte der fleißige Dieter, lässig in Shorts und mit Sonnenbrille. Dabei interessiert seine Follower eigentlich etwas ganz anderes, und zum Glück lässt der Star sie nicht lange warten.

Dieter Bohlen braucht Zeit

"Die meistgestellte Frage im letzten Monat ist natürlich 'Wann sehen wir dich wieder im Fernsehen?' Klar seht ihr mich wieder im Fernsehen!" Doch anstelle einer neuen Show kündigt er zunächst einmal einen Werbespot an, in dem er zu sehen sein wird: "Müsst ihr unbedingt gucken!" Größere Formate hat er offenbar noch nicht geplant, und das hat seinen Grund, denn der Pop-Titan will sich seinen nächsten Schritt genau überlegen: "Ich will nicht wieder eine Casting-Show und da irgendwelche Sänger bewerten. Wenn's irgendwie geht, möchte ich natürlich was komplett neues machen, was euch vom Hocker haut."

Das Warten geht also weiter, auch wenn seine Follower sich in den Kommentaren ungeduldig zeigen: "Egal was, aber mach was!!! Wir brauchen dich", schreibt einer, während eine andere Nutzerin sogar schon eine Idee hat: "Bitte mach etwas mit Bruce und Pietro zusammen. TOPTRIO!!!" Ob Dieter Bohlen sich dazu überreden lässt?

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images