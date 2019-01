Allgemein | STAR NEWS

Dieter Bohlen: “Ich fühle mich viel jünger und fitter als früher”

So hält sich Dieter Bohlen (64) fit.

Der Musiker und 'Deutschland sucht den Superstar'-Juror steht seit Jahrzehnten erfolgreich auf den TV-Bühnen – und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der selbsternannte Poptitan fühlt sich besser als je zuvor, wie er im 'BILD'-Interview offenbart.

"Solange ich gesund bin und Lust dazu habe, gebe ich Vollgas. Ich kann jetzt viele Dinge machen, die ich früher nicht machen konnte. Ich fühle mich viel jünger und fitter als früher. Das hat nichts mit Jugendwahn zu tun, sondern damit, dass ich einfach anders lebe", plaudert Bohlen aus.

Der 64-Jährige würde im Gegensatz zu seiner wilden Vergangenheit keine langen Partynächte mehr feiern, sonder lieber die Zeit mit der Familie verbringen. Besonders seine langjährige Partnerin Carina (34) sei ein echter Jungbrunnen für den Fernsehstar.

Die gemeinsamen Aktivitäten des Paares können Fans seit letztem Jahr auf Bohlens Instagram-Account verfolgen, der regelrecht durch die Decke ging: "Wir sind halt 24 Stunden zusammen. Carina gehört zu mir dazu. Deshalb zeig ich, was wir so machen. Wir nehmen das alles nicht zu ernst. Es ist doch egal, wer beim Sport besser ist. Es geht uns um den Spaß und ums Lachen. Wir freuen uns, dass wir uns haben und verstehen uns so gut, weil wir jeden Quatsch zusammen machen."

Und wie genau sieht das Fitnessprogramm des 'DSDS'-Urgesteins aus? Dieter Bohlen ist ehrgeizig, wie er weiter zugibt: "Ich treibe täglich Sport, Cardio, Kraft und was es so gibt. Ich laufe 150 Kilometer pro Monat. Ernährung ist auch sehr wichtig für mich. Zum Beispiel verzichte ich auf Zucker."

