Dieter Bohlen: Ganz sportlich zum Konzert in Berlin

DE German Stars - Dieter Bohlen (65) ist mit seinen über 60 Jahren noch fit wie ein Turnschuh. Das kommt auch nicht von ungefähr, denn der Poptitan weiß, wie man sich fit hält. Um sich für sein Konzert in der Berliner Zitadelle Spandau in Stimmung zu bringen, werde er vorher ein wenig im Tiergarten joggen.

Unter Kollegen

Das verrät Dieter dem ‘rbb’ und erinnert sich in diesem Zusammenhang gleich an die Zeit, als er noch in der deutschen Hauptstadt gewohnt und dort gerne laufen gegangen ist: "Ich habe im Grunewald gelebt – gleich um die Ecke von Harald Juhnke. Ich bin oft bei ihm vorbeigejoggt und immer, wenn ich ihn traf, sagte er schmunzelnd: 'Dieter, Du hast mir schon wieder die Titelseite geklaut.'" Anschließend sei er nach Hamburg gezogen. Seine Fans können sich auf das Berliner Konzert freuen – Dieter tut es zumindest.

Dieter Bohlen fährt groß auf

Mit seiner achtköpfigen Band wird er nicht nur Hits von Modern Talking spielen, sondern auch Songs, die er für Pietro Lombardi (27) und Yvonne Catterfeld (39) geschrieben hat. Im Mai hatte er bereits auf Instagram über die hohen Ansprüche gesprochen, die er an sich und seine Konzerte setze: "An die drei Stunden Spaß, Sprüche und viel Musik. Jeder Titel, ob von Modern Talking, Blue System oder DSDS, bekommt ein komplett neues Gewand. Alles wird besser, geiler. Ich will auch meine musikalische Entwicklung zeigen. Von den 80er-Jahren bis heute. Ich will auch mit den Zuschauern singen. Früher gab’s die Fischer-Chöre, bald die Bohlen-Chöre." Die Zuschauer erwartet also einiges.

