Die Toniebox und ihre Tonies für die ganze Familie: Jetzt mit Disney-Geschichten



Dschungel-Feeling pur im Kinderzimmer: denn endlich hat das Warten ein Ende und drei überaus beliebte Disney-Geschichten kommen nun als Tonie heraus. Wir durften den Hörgenuss live testen und im Dschungel-Bus durch Hamburg fahren. Unser Fazit: Wir sind mehr als begeistert.

Neben „Das Dschungelbuch“ kommen auch „Bambi“ und „Der König der Löwen“ heraus. Diese wurden in einer aufmerksamkeitsstarken Aktion symbolhaft in Disneyland Paris abgeholt. Jede Station der spannenden Reise kann im SocialWeb verfolgt werden.

Für viele Kinder und Eltern sind die Tonies zum unverzichtbaren Begleiter im Alltag geworden. Der Grund: Erstmals bringt ein System das zusammen, was zusammengehört: Hören und Spielen! Der zwölf Zentimeter große Würfel ohne Ecken und Kanten, Regler, Knöpfe, Scheiben oder Kabel, lässt sich kinderleicht bedienen, ist angenehm weich, stoßfest und genäht aus strapazierfähigem Stoff. Er ist mit einem digitalen Kern ausgestattet, verfügt über einen Kopfhöreranschluss, einen Akku für Mobilität und ein großes und ein kleineres Ohr, an denen Kinder durch Drücken die Lautstärke einstellen können.

Durch einen Klaps links oder rechts kann man zwischen den Kapiteln springen. Die handbemalten Tonies, die dazugehörigen fünf bis acht Zentimeter großen Hörfiguren, lassen Geschichten vom Räuber Hotzenplotz, der Maus, Janosch oder Heidi, aber auch Musik oder Wissensthemen für Kinder von drei bis acht Jahren erklingen. Einfach auf die Box gestellt – schon startet das Hörabenteuer. Per WLAN werden beim erstmaligen Aufstellen des Tonies die passenden Inhalte aus der Cloudeinmalig heruntergeladen und in der Toniebox gespeichert – drahtlos und digital. Durch einen NFC-Chip in jedem Tonie weiß die Toniebox immer, welcher Inhalt abgespielt werden soll, wenn die Figur auf der Toniebox steht. Wird der Tonie heruntergenommen, stoppt die Wiedergabe automatisch, um beim nächsten Aufstellen genau dort wieder zu starten.

Zu den Hörfiguren mit bekannten Inhalten gesellen sich die Kreativ-Tonies, die 90 Minuten Platz für eigene Geschichten, Lieder oder Grußbotschaften bieten. Mit der kostenlosen Smartphone-App kann man Inhalte auf der ganzen Welt aufnehmen und über den Kreativ-Tonie ins Kinderzimmer bringen. Oder ganz einfach per Drag and Drop jede andere Audiodatei hochladen und den Kreativ-Tonie damit bespielen.

Das Beste: Wir verlosen eine Toniebox mit zwei extra Tonies („Bambi“ und „Der König der Löwen“)!

Liked einfach unsere Facebook-Page und schreibt in die Kommentare oder via PN, welche Geschichten ihr am liebsten mit euren Kids hört!

Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist der 23.08.2019!



Die Geschichte hinter den Tonies:

Der Erfinder ist Patric Faßbender, ein Vater aus Düsseldorf, der die zerkratzten CDs seiner Töchter endgültig leid war und nach Alternativen suchte. Im Ingenieur Marcus Stahl findet der zweifache Familienvater den perfekten Partner. Stahl, ebenfalls Vater zweier Kinder, ist sofort Feuer und Flamme für die Idee. Die beiden kennen sich bereits aus der gemeinsamen Vorstandsarbeit für eine Kita-Elterninitiative und sind durch ihren Nachwuchs bestens im Bilde, welche Ansprüche Eltern an ein modernes und kindgerechtes Abspielgerät stellen. Damit das Vorhaben Realität wird, gründen Faßbender und Stahl im Dezember 2013 die Boxine GmbH. Ihre alten Jobs hängen sie an den Nagel und brachten im September 2016 die Toniebox auf den Markt.