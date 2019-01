Allgemein | STAR NEWS

Die Red Hot Chili Peppers erobern die Pyramiden

Die Jungs von den Red Hot Chili Peppers entdecken außergewöhnliche Orte.

Anthony Kiedis (56), Josh Klinghoffer (39), Michael Balzary (56) und Chad Smith (57) begeistern als Red Hot Chili Peppers weltweit die Fans. Sehnlichst wird bereits das neue Album der erfolgreichen Band erwartet. Nach dem 2016 erschienenen 'The Getaway' sollte der Nachfolger bald schon die Charts stürmen. Doch wie die Jungs bei 'Sirius XM' verraten, sei es wegen der Waldbrände in Kalifornien zu Verzögerungen gekommen. Trotzdem dürfen sich Fans auf neue Hits freuen – auch wenn der Release nach hinten verschoben wurde. Auf die faule Haut legen sich Antony Kiedis und Co. aber nicht, deren Tonstudio in Los Angeles liegt. Im Gegenteil, sie werden ein ganz besonderes Konzert geben.

Für die wirklich einzigartige Location wird die Musikgruppe bis nach Ägypten reisen. Das Ziel: die Pyramiden von Gizeh. Vor den monumentalen Bauten können Fans dann den Songs der vier Musiker lauschen.

Die atemberaubender Kulisse wird am 15. März angesteuert. Und: das neue Album der Red Hot Chili Peppers wird bestimmt auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

© Cover Media

Weitere Artikel