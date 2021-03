Allgemein | STAR NEWS

Die Königin des Nürburgrings: Sabine Schmitz ist tot

DE Deutsche Promis - Sie schrieb Motorsport-Geschichte: Sabine Schmitz gewann als erste Frau überhaupt 1996 die legendären 24 Stunden vom Nürburgring. Am Mittwochmorgen (17. März) erlag die 51-Jährige einem Krebsleiden.

30.000 in der Eifel

Die Krankheit war schon 2017 bei ihr diagnostiziert worden, doch erst im vergangenen Jahr ging die Rennfahrerin und Moderatorin ('D Motor') damit an die Öffentlichkeit. Sie wird für immer als die 'Königin des Nürburgrings' in Erinnerung bleiben: Die so genannte 'Grüne Hölle' war die Lieblingsstrecke der Rennsport-Pionierin. Hier errang sie nicht nur viele ihrer legendären Siege, sondern drehte auch über die Jahre geschätzte 30.000 Runden auf der Strecke in der Eifel.

Sabine Schmitz im Ringtaxi

Die kamen unter anderem dadurch zustande, dass Sabine Schmitz lange Jahre Pilotin des Ringtaxis war, mit dem sie Besucher im BMW M5 über den Nürburgring chauffierte. Auch außerhalb des Motorsports wurde die 'Rennbiene' international ein Begriff, als sie an der Seite von PS-Ikone Jeremy Clarkson (60) mehrfach in der Kult-Sendung 'Top Gear' auftrat. Natürlich fuhr sie den Briten auch höchstpersönlich im Ringtaxi über ihre Lieblingsstrecke. Clarkson zollte seiner Kollegin in einem Tweet Tribut: "Schreckliche Nachrichten über Sabine Schmitz. So ein sonniges Gemüt und so voller Leben."

2017 kam die Krebs-Diagnose, die die Moderatorin und Rennfahrerin lange für sich behielt. Im Interview mit 'Motorsport-total.com' erzählte sie, wie hartnäckig sich der Krebs bei ihr entwickelte: "Er verfolgt mich – kaum ist er weg, ist er wieder da. Ich versuche jetzt, eine Lösung zu finden. Aber es ist schwer." R.I.P. Sabine Schmitz.

