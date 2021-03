Allgemein | STAR NEWS

Die Familie geht vor: Drew Barrymore will (vorerst) keine Filme mehr drehen

DE Showbiz - Drew Barrymore (46) macht Pause. Die Schauspielerin ('Drei Engel für Charlie') will zumindest vorerst nicht mehr vor der Kamera erscheinen, denn sie hat Wichtigeres zu tun. Drew kümmert sich um ihre beiden Kinder, die achtjährige Olive und die sechsjährige Frankie.

Schon als Baby vor der Kamera

Dabei habe sie allerdings nicht die Absicht, Hollywood ganz den Rücken zu kehren, versicherte Drew im Gespräch mit Andy Cohen in dessen Radiosendung auf 'Sirius XM'. "Im Moment möchte ich nicht an einem Filmset sein, aber das kann sich ändern, wenn die Kids älter werden." Sie habe mit der Arbeit an Filmen aufgehört, als Olive und Franke geboren worden, weil sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht hatte. "Ich war elf Monate alt, als ich anfing", so der einstige Kinderstar, der schließlich mit 'E.T.' weltweit bekannt wurde — im Alter von sechs Jahren. Über die Pause habe sie nicht lange nachdenken müssen, so die Schauspielerin.

Drew Barrymore ist trotzdem fleißig

"Ich wollte einfach nicht am Set bei einem Kindermädchen nachfragen, wie es den Kids geht", erklärte Drew Barrymore. Das heißt allerdings nicht, dass sie seitdem ausschließlich Mutter ist: Der Star hat ein Buch geschrieben, seine eigene Talkshow und eine eigene Beautymarke namens Flower. Außerdem ist Drew als Produzentin hinter den Kulissen tätig. Für ein Projekt ließ sie sich allerdings noch einmal vor die Kamera locken.

Die Netflix-Serie 'Santa Clarita Diet' sei gerade zur rechten Zeit gekommen. "Ich war so sehr darin versunken, meinen Kindern eine Mutter zu sein, dass ich dachte, 'Ich weiß nicht mehr, wer ich eigentlich bin'. Ich hatte mich zu sehr in die andere Richtung entwickelt." Drei Staffeln lang stand Drew Barrymore für die Horror-Comedy vor der Kamera — jetzt hoffen Fans auf ein baldiges Wiedersehen.