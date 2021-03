Allgemein | STAR NEWS

Die Ehe mit Boris Becker: Wie Barbara Becker heute darüber denkt

DE Deutsche Promis - Als Barbara Becker (54) und der einstige Tennis-Star Boris Becker (53) 1993 ein Ehepaar wurden, konnte noch niemand ahnen, wie turbulent ihre Ehe werden würde. 2001 endete die Beziehung im Streit, doch im Laufe der Zeit wandelte sich Barbaras Ansichten über ihre Ehe.

Barbara Becker ist voller Dankbarkeit

Boris’ Seitensprünge und ein außereheliches Kind sind mittlerweile vergeben und die Wut verraucht. Stattdessen sieht Barbara das Positive . "Ich habe Boris mehr zu verdanken als jedem anderen Menschen auf der Welt", sagte sie im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen". "Außer natürlich meinen Eltern, die mir das Leben geschenkt haben, weil er mir diese Kinder geschenkt hat. Insofern ist das auch eine Zeit, auf die ich mit großer Dankbarkeit zurückschaue."

Und vor allem für die zwei Söhne, Noah (27) und Elias (21), die aus ihrer Ehe mit Boris hervorgingen, ist sie dankbar: "Meine Kinder will ich ja auch nicht zurückgeben"

Engagement für mehr Gleichberechtigung

Längst stehen die Noah und Elias auf eigenen Füßen, und so hat Barbara Zeit, sich für ein wichtiges Anliegen zu engagieren, das ihr am Herzen liegt. Als Feministin sieht sie immer noch jede Menge Defizite, wenn es um die Gleichberechtigung geht. Dass Frauen gegenüber Männern oft immer noch benachteiligt werden, ist ihr ein Dorn im Auge. Es sei wichtig, dass Frauen immer wieder darauf hinweisen und Forderungen stellen: "Wenn wir uns nicht aufregen, dann wird uns kein Platz gemacht. Das ist mit allen Sachen so. Deswegen sollten wir uns unterstützen als Frauen", erklärte Barbara Becker.