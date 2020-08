Allgemein | STAR NEWS

Die deutsche Comedyszene trauert: Fips Asmussen ist tot

DE German Stars - Fips Asmussen ist tot. Der Komiker war über Jahrzehnte einer der erfolgreichsten Unterhalter des deutschsprachigen Raums. Seine mit Witzen gefüllten Alben landeten vor allem in den 70er Jahren regelmäßig in den Charts. In den vergangenen Jahren wurde er von einer neuen Generation entdeckt.

Unerwartet trotz Krebs

Fips' Lebensgefährtin erklärte gegenüber der 'Deutschen Presse-Agentur', dass ihr Partner bereits am Sonntag (9. August) in einem Krankenhaus im sachsen-anhaltinischen Querfurt gestorben ist. Fips litt an Krebs. Seine Tochter, Svenja Carolin Dürkop-Pries, erklärte gegenüber 'Bild', dass ihr Vater dennoch unerwartet von ihnen gegangen sei: "Ich wurde von der Nachricht überrascht. Eigentlich war er noch ganz fit im Kopf. Ich dachte immer, er würde noch länger leben." Fips Asmussens letzte Platte erschien 2014 unter dem Titel 'Ein echter Hammer.' Zu diesem Zeitpunkt hatte ihn bereits eine neue Generation entdeckt.

Fips Asmussen hat viele Kollegen inspiriert

So trat Fips in Jan Böhmermanns 'ZDF Neo Magazin Royale' auf, im 'Circus Halligalli' von Klass Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt, und wurde sogar mehrmals von Oliver Kalkofe in dessen 'Mattscheibe' parodiert. Kalkofe verabschiedete sich von dem Urgestein der deutschen Comedyszene auf Facebook, indem er schrieb: "Sehr traurige Nachricht! Deutschlands erster Schnellfeuer-Witzewerfer und Kult-Kalauer-König mit Minipli #FipsAsmussen ist tot! Auch wenn er nie wirklich über meine Parodien lachen konnte, ich habe seine Auftritte immer sehr genossen. Danke, Fips!"

Weitere Artikel