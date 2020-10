Allgemein | STAR NEWS

Die Ärzte: Die Tour gab den Ausschlag für das Comeback

DE German Stars - Acht Jahre ist es her, dass die Ärzte ('Schrei nach Liebe') ihr letztes Album veröffentlicht haben. Lange Zeit war auch nicht klar, ob es überhaupt noch gemeinsame Musik von ihnen geben wird, schließlich verfolgten sie teilweise Solo-Projekte und auch interne Konflikte deuteten auf eine ungewisse Zukunft der Band hin. Kein Wunder, dass sich die Ärzte-Fans nun umso mehr auf das 13. Studioalbum von Gitarrist Farin Urlaub (56), Schlagzeuger Bela B (57) und Bassist Rod Gonzalez (52) mit dem Titel 'Hell' freuen. Veröffentlicht wird es am 23.10.

Die Ärzte hatten "sehr, sehr, sehr viel Spaß" auf Tour

Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin erklärte Bela B, dass die Musiker vor der Aufnahme der Platte eine Tour gemacht haben, um herauszufinden, ob sie noch eine gemeinsame Zukunft als Band haben. "Wir haben eine kleine Tour gemacht um Deutschland herum, haben zum Beispiel in Polen, Tschechien, Slowenien, Italien, England, Belgien und sogar in Luxemburg gespielt. Die Tour sollte den Ausschlag geben: Wie wird es weitergehen? Kommen wir klar auf engstem Raum?"

Das gemeinsame Tourleben hat offenbar gut geklappt. "Wir hatten schon luxuriöse Hotels, das war jetzt nicht zurück in die 80er, aber trotzdem haben wir halt wieder mal von null auf 100 sehr viel Zeit miteinander verbracht und hatten auch sehr, sehr, sehr viel Spaß", so Farin Urlaub. Außerdem hätten sie während der Konzertpausen Zeit für gemeinsame Unternehmungen gehabt, was die Jungs ebenfalls einander näher gebracht hat. "Wir haben auch das erste Mal seit Ewigkeiten wieder auf der Tour gemeinsam was gemacht", sagte Bela B. "Farin war zum Beispiel schon öfter in Ljubljana, ich das erste Mal. Er hat mir da ein paar Sachen gezeigt und mich zum Essen eingeladen, da musste ich nicht den Stadtführer bemühen."

Der Teaser erfolgte bereits im Frühjahr

Im Frühjahr hatte die Band im Zuge der Corona-Pandemie den Quarantäne-Song 'Ein Lied für Jetzt' aufgenommen - gewissermaßen aus dem Homeoffice und per Videokonferenz. In dem Song hatten die Ärzte ihr Comeback bereits angekündigt: "Wir würden gern auf Tour gehen, das ist grad nicht erlaubt /Drum haben wir zu Hause ein paar Songs zusamm' geschraubt/ Die nehmen wir bald auf, das sei hiermit versprochen."

Und das Versprechen lösen die Ärzte nun mit dem neuen Album 'Hell' ein.