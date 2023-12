Allgemein | STAR NEWS

Dickpic-Flut macht sie wütend: Janine Pink weiß sich zu wehren

DE Deutsche Promis - Für Janine Pink (36) ist es nicht immer ein Vergnügen, in ihre Instagram-Mitteilungen zu schauen, denn immer wieder erwarten sie dort Dickpics. Jetzt will sich die Influencerin die sexuelle Belästigung nicht länger gefallen lassen.

Was versprechen sich die Männer davon?

“Also, die Fotos, das ist alles querbeet. Manchmal schicken die mir ihr blankes Geschlechtsteil ohne Kopf. Dann kriege ich auch oft mit Kopf. Ich kriege Videos geschickt. Dann gibt es auch immer mal noch einen dummen Spruch dazu“, beschreibt sie das, was sie in ihrem Postfach allzu oft erwartet, gegenüber RTL. Und sie fragt sich, was die Absender eigentlich bezwecken: “Das ist doch nichts Gescheites. Was soll ich meinen Eltern sagen? Guck mal, das hier ist der Robert, der hat mir damals auf Insta seinen Dödel geschickt und jetzt sind wir zusammen.“

Janine Pink schlägt zurück

Wie schon Cheyenne Ochsenknecht (23) vor ihr macht Janine Pink jetzt solche Chatverläufe öffentlich. Sie möchte sich diese Belästigungen einfach nicht mehr gefallen lassen. Dass sie offene Worte nicht scheut, zeigte sie bereits, als ‘Are You The One’-Kandidat Mo sie immer wieder online anflirtete und erklärte: "Hey, Du bist in meinen Augen die schönste Frau. Immer wenn ich Dich im Fernsehen sehe, sage ich meinen Eltern, genau so soll meine Frau auch sein." Sein Flirtversuch lief jedoch ins Leere, denn die Influencerin kommentierte ihn ihren Followern gegenüber: "Der wievielten Frau schreibt er das eigentlich? Alle mal querbeet angeschrieben und mal schauen, wer drauf anspringt? Manche Männer…" Gut gekontert, aber so schnell wird Janine Pink wohl leider aus dem Staunen nicht herauskommen.

