Diane Kruger: So heißt ihre Tochter

DE Deutsche Promis - Lange Zeit hat Schauspielerin Diane Kruger (45, 'Troja') geheimgehalten, wie sie und ihr Partner Norman Reedus ihre dreijährige Tochter genannt haben. Aber bei der Vorstellung ihres Kinderbuches 'A Name from the Sky' gab die deutsche Wahlkalifornierin Auskunft, was sie dazu bewegt hatte, ihren Nachwuchs zu benennen.

Neubeginn

Die Kleine heißt Nova Tennessee und das habe einen bestimmten Grund. "Nova bedeutet Neubeginn auf Lateinisch, und ein Nova-Stern ändert sich ständig und wird wiedergeboren", offenbarte die stolze Mama gegenüber 'People'. Der zweite Name hat etwas mit einer Liebe zur Landschaft zu tun. "Wir lieben Tennessee und die Smoky Mountains und machen dort Motorradtouren." Aber meistens nennen die Eltern ihre Tochter eher "Nunu" oder 'Nienie'. Mit ihrem Buch möchte sie Kindern helfen, Positives aus ihrem Vornamen zu schöpfen. "Als Kinder leiden wir schon genug, sei es durch unsere Vornamen oder dadurch, dass jemand etwas Gemeines sagt. Alles ist so ungewiss. Mit der Zeit kommt auch die Kraft, und du musst dir weniger Sorgen machen. Das war die Idee zum Buch."

Diane Kruger wurde als Kind wegen ihres Namens gehänselt

Die Darstellerin verriet, dass auch sie in ihrer Kindheit in Deutschland unter ihrem eher ungewöhnlichen Namen gelitten habe. "Ich weiß noch, wie ich nach Hause kam und weinte, weil sich die Leute über meinen Namen lustig machten." Ihre Mutter klärte sie dann auf, dass sie nach der römischen Göttin Diana benannt wurde und erzählte ihr deren interessante Geschichte. Das hat ihre Tochter sehr inspiriert. "Das hat wirklich mein Leben geändert und wie ich mich heute sehe", befand der Hollywoodstar. Das Kinderbuch von Diane Kruger erscheint im Oktober in den USA, ob es eine deutsche Fassung geben wird, ist nicht bekannt.

