Diane Kruger: Bitte, bitte, lasst uns in Ruhe!

Diane Kruger (42) will ihr Kind aus der Öffentlichkeit halten.

Die Darstellerin (‘Troja’) wurde im vergangenen Jahr Mutter einer kleinen Tochter. Vater des Kindes ist ihr Kollege Norman Reedus (50), dessen Beziehung zu Diane vor knapp einem Jahr öffentlich wurde. Und wenn zwei prominente Menschen ein Baby bekommen, sind die Paparazzi nie weit. Diese Erfahrung mussten nun auch Diane und Norman machen. Auf Instagram postete die Schauspielerin einen Schnappschuss von einem Baby, dessen Gesicht unkenntlich gemacht wurde. Diane war fassungslos, auf ein solches Foto in den sozialen Medien zu stoßen und postete es anschließend auf ihrem eigenen Kanal, um auf den Umstand aufmerksam zu machen, dass Paparazzi das Bild heimlich geschossen und ihre Privatsphäre damit verletzt hätten: "Wir wurden gerade in diesen Paparazzi-Bildern von mir und unserer Tochter markiert. Diese Bilder wurden ohne unsere Zustimmung aufgenommen und zeigen ein verwundbares und unschuldiges Baby. Wir verstehen zwar, dass einige Menschen gerne ein Bild von unserer Tochter sehen möchten, wir als Eltern wollen aber nichts weiter, als es ihr zu ermöglichen, mit Privatsphäre und in Sicherheit aufzuwachsen. Bitte versetzt euch in unsere Lage. Wir sind wie alle Eltern, die das Beste für ihr Kind wollen. Danke für eure Unterstützung." Diane bittet ihre Instagram-Abonnenten darum, sie beim Schutz ihrer Privatsphäre zu unterstützen, denn ihre kleine Tochter sei die Leidtragende, wenn Reporter und Paparazzi den Ruhm von Mama für ihre eigenen Zwecke nutzen wollen. Ob Diane Kruger mit ihrem Appell Erfolg haben wird?

