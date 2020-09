Allgemein | STAR NEWS

Diana Rigg: Freunde und Kollegen zollen ‘Emma Peel’ Tribut

DE Showbiz - Schon in den Sechzigern war sie ein Superstar: Im hautengen schwarzen Outfit spielte sich Diana Rigg in die Herzen der Zuschauer. Als coole Emma Peel in 'Mit Schirm, Charme und Melone' machte sie Bösewichten mit Karate den Garaus.

Das Bond Girl durfte 007 heiraten

Am Donnerstag (10. September) erlag die Schauspielerin im Alter von 82 Jahren einem Krebsleiden. "Meine geliebte Mutter ist heute morgen friedlich zuhause im Kreise ihrer Familie eingeschlafen", erklärte ihre Tochter Rachael Stirling (43), die selbst Schauspielerin ist. "Sie hat ihre letzten Monate damit verbracht, voller Freude über ihr unglaubliches Leben nachzudenken, welches mit Liebe, Lachen und Stolz auf ihren Beruf erfüllt war. Sie wird mir schrecklich fehlen." Diana Rigg war erst im März mit ihrer Krebserkrankung an die Öffentlichkeit gegangen. Neben ihrer legendären Rolle als Emma Peel war es Diana Rigg auch als einzigem Bond Girl vergönnt, 007 zu heiraten: Leider wurde sie in ihrer Rolle als Contessa Teresa 'Tracy' di Vicenzo in 'Im Geheimdienst ihrer Majestät' schon auf der Hochzeitsreise ermordet. George Lazenby (81), der den Agenten in dem Film verkörperte, war einer der Ersten die seiner Kollegin Tribut zollten: "Ich bin traurig … Sie hat mich ohne Zweifel dazu gebracht, besser zu schauspielern."

Diana Rigg ist unvergessen in 'Game Of Thrones'

Einem jüngeren Publikum war Diana Rigg in den letzten Jahren vor allem durch ihre Rolle als Olenna Tyrell in 'Game Of Thrones' bekannt. Auf Twitter schrieben die Produzenten: "Sei ein Drache. Das Reich wird sich immer an Diana Rigg erinnern." John Bradley, der Samwell Tarly spielte, nahm ebenfalls Abschied: "Diana Rigg war einfach wundervoll. Aber das wusstet ihr schon. Das wusste jeder." Auch Nikolaj Coster-Waldau alias Jaime Lannister zeigte sich tief betroffen: "Sie hat die Messlatte mit ihrem unglaublichen Talent, ihrer Intelligenz und ihrem Witz stets höher gelegt. Es war eine Freude und eine Ehre, mit ihr zu arbeiten."

Die Bond-Produzenten Michael G Wilson und Barbara Broccoli nannten die Darstellerin eine Legende auf Bühne und Leinwand erinnerten an ihre "unvergessliche Performance" als Tracy di Vicenzo: "Wir sind in Gedanken bei der Familie."

