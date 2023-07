Allgemein | STAR NEWS

Devid Striesow mit 50: Warum er keine Zeit hat, sich alt zu fühlen

DE Deutsche Promis - Devid Striesow (49) begeistert mit seiner Vielseitigkeit, ob als Tatort-Kommissar, als Hape Kerkeling in der Verfilmung des autobiographischen Wanderberichts ‘Ich bin dann mal weg’ oder als General im Oscar-gekrönten Kriegsfilm ‘Im Westen nichts Neues’. Privat wirkt er jünger als seine Jahre, und dass er sich etwas Kindliches bewahrt hat, verdankt er unter anderem seinem Nachwuchs – und seiner Yogamatte.

20 Minuten auf der Matte machen fit

"Ich habe manchmal das Gefühl, im Schlaf werden Schlachten geschlagen. Ich stehe auf und bin überlastet und verkrampft. Da hilft es, wenn ich jeden Morgen einmal wenigstens 20 Minuten auf der Yoga-Matte bin. Wenn ich das mache, geht es mir gut - wenn nicht, geht es mir schlecht", erzählte der mehrfach ausgezeichnete Star der ‘Apotheken-Umschau’. So könne er auch dem nahenden 50. Geburtstag gelassen entgegenblicken, nicht zuletzt wegen seiner kleinen Kinder: "Ich habe keine Zeit, mich auszuruhen und alt zu fühlen", sagt er. Aber: "Es gibt Tage, da bin ich mental nicht bereit, mich zu präsentieren. Dann ist es ein Kampf, ein Druck, dem ich mich in dem Moment nicht gewachsen gefühlt habe." So sei es ihm ausgerechnet vor dem Casting-Termin für ‘Ich bin dann mal weg’ gegangen; im zweiten Casting konnte er dann überzeugen und wird dank seiner einfühlsamen Darstellung bis heute noch manchmal mit Hape Kerkeling verwechselt.

Devid Striesow spürt seine ostdeutschen Wurzeln

Kürzlich nannte Striesow auch seine ostdeutsche Herkunft als wichtige Prägung: "Ich war 16, als die Wende kam. Das spüre ich heute noch, wenn ich in einen vollen Supermarkt komme und mich das nach wie vor erschlägt, dieses Überangebot an Sachen", erklärte er dem Berliner ‘Tagesspiegel’. "Ich begreife immer noch nicht, warum man so viel braucht. (...) Da bin ich immer noch stark vom Osten geprägt." Und vielleicht ist es genau diese Mischung, die für Devid Striesow zum Erfolgsrezept wurde.

Bild: Nils Schwarz/Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen