Detlef D! Soost: Tränen auf dem Eis

Bei Detlef D! Soost (48) reißen alte Wunden auf.

Der Choreograf ist Fernsehzuschauern vor allem als engagierter Tanzcoach und als Jurymitglied der Talentshow 'Popstars' bekannt, die von 2000 bis 2012 den Grundstein für alle nachfolgenden Castingformate im deutschen TV legte. Doch viele wissen nicht, dass Detlef D! Soost selbst im Leben durch eine harte Prüfung gegangen ist. Die Teilnahme an der Sat.1-Show 'Dancing on Ice' förderte bei dem Tänzer am Wochenende [20. Januar] dramatische Erinnerungen zutage: Detlef D! Soost brach vor versammeltem Publikum in Tränen aus.

Der Grund: Der Song 'Purple Rain' von Prince, zu dem der Kandidat mit seiner Partnerin Kat Rybkowski übers Eis glitt. Schon die Auswahl des Songs hatte dem Fitnessgroßmeister weiche Knie beschert: "Mich rührt das gerade, weil er den Song seinem Vater gewidmet hat. Das ist natürlich auch ein Thema bei mir, weil ich keinen Vater hatte." Was viele nicht wissen: Der Castingexperte hatte bereits mit 13 Jahren seine Mutter verloren und kam ins Waisenhaus, da sein Vater sich nicht um ihn kümmerte. Auch Rybkowski hat ihren Papa schon lange nicht mehr gesehen. Die Folge: Das Paar tanzte sich die Seele aus dem Leib und bekam trotz eines Sturzes stehende Ovationen.

Jurymitglied Judith Williams sprach anschließend aus, was alle dachten: "Ihr habt heute Abend etwas gemacht, das für jeden Menschen schwierig ist: Das Innerste nach außen zu kehren und mit anderen Menschen zu teilen. Für mich war es so, als ob Ihr Euer Leben tanzt, bis zu diesem Moment, wo du deine Mutter oder deinen Vater verlierst." Da gab auch auch für den toughen Detlef D! Soost kein Halten mehr: Seine TV-Tränen kamen von Herzen, und auch im Saal blieb kein Auge trocken.

