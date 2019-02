Allgemein | STAR NEWS

Der Traum vom Oscar: Bela Klentze zieht es nach Los Angeles

Bela Klentze (30) begeistert seit 2016 seine Fans in der RTL-Show 'Alles was zählt'. Doch der Schauspieler will noch viel höher hinaus und träumt von der großen Karriere in Hollywood. Ein Umzug nach Los Angeles schließt der gebürtige Münchner deswegen nicht aus.

Die Traumfabrik ruft

Passend zur Oscar-Verleihung befindet sich Bela zurzeit in Los Angeles. Dabei nutzt der 30-Jährige die Gelegenheit, zusammen mit seinem Kumpel, dem Schauspieler Martin Baden (35), einige Oscar-Partys zu besuchen.

Im 'Bunte'-Interview schwärmt er über seine Erfahrungen: "Ich bin vom Lifestyle in LA total begeistert. Man spürt das Leben, ist ständig draußen, hat die meiste Zeit gutes Wetter, lebt gesund und hat viele Gelegenheiten, tolle Leute zu treffen. Und man kann hier sehr viel mehr erreichen als in Deutschland."

Ein neues Leben in Los Angeles

Belas Ambitionen ziehen ihn geradewegs nach Los Angeles. Ein Umzug in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten sei deswegen nicht ausgeschlossen. Und auch seine Freundin Anne-Marie unterstützt den Serien-Star bei seinen Plänen und würde sofort die Koffer packen: "Ich hatte sie schon in den ersten Wochen unserer Beziehung gefragt, was sie machen würde, wenn ich nach Kapstadt oder Los Angeles ziehen würde. Sie meinte 'dahin wo du gehen willst, komme ich mit.' Dieser Satz bedeutet mir sehr viel, denn ich bin immer da zuhause, wo ich auf der Welt bin."

"And the Oscar goes to…"

Zwar hat der TV-Star noch keine konkreten Umzugspläne, dafür aber eine Vision: eines Tages im Dolby Theater den Goldjungen entgegen zu nehmen. Bela Klentze ist sich sogar sicher, der Hollywood-Traum wird in Erfüllung gehen: "Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Ich habe meine Oscar-Rede schon mit zwölf Jahren vorbereitet. Daran glaube ich auch. Irgendwann bekomme ich auch einmal einen."

© Cover Media