Der Sussex-Deal: Harry und Meghans Millionenvertrag mit Netflix

DE Showbiz - Endlich rückt die finanzielle Unabhängigkeit vom britischen Königshaus, von der Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) schon so lange träumen, in greifbare Nähe: Ein mehrjähriger Vertrag mit dem Streamingdienst Netflix soll viele Millionen in ihre Kasse spülen – Insider schätzen, dass womöglich 150 Millionen Dollar (umgerechnet 127 Millionen Euro) dabei rumkommen könnten, ließ die 'Daily Mail' verlauten.

Harry und Meghan folgen den Obamas zu Netflix

Während das Paar vor allem von dem enormen Bekanntheitsgrad, den 193 Millionen Abonnenten weltweit und der daraus resultierenden Reichweite schwärmt, dürfte so ein stattliches Sümmchen bei der Entscheidungsfindung sicher nachgeholfen haben. Ted Sarandos, der bei Netflix für die inhaltliche Ausrichtung verantwortlich ist, verkündete, er sei "unglaublich stolz darauf, dass die beiden sich entschlossen haben, Netflix zu ihrer neuen Heimat zu machen". Harry und Meghan folgen damit ihren Freunden Barack und Michelle Obama, die ebenfalls für Netflix Inhalte produzieren. Was genau es von Harry und Meghan zu sehen geben wird, ist jedoch noch nicht ganz klar.

Prinzip Hoffnung: Harry und Meghan möchten inspirieren

Wie schon in der Vergangenheit haben die beiden viele edle Absichten und Ansichten, mit der sie ihr Publikum inspirieren möchten, ihnen Hoffnung geben und Mut machen wollen. Alles noch ein bisschen vage, aber bestimmt gut gemeint. "Unser Schwerpunkt soll auf Inhalten liegen, die informieren, aber auch Hoffnung geben", heißt es in einer Erklärung, die das Paar anlässlich des Deals veröffentlichte. "Als junge Eltern ist es uns außerdem wichtig, inspirierende Familienprogramme zu produzieren." Man darf also gespannt sein, womit Harry und Meghan das Publikum demnächst beglücken.