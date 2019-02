Allgemein | STAR NEWS

Der Stern ging baden: Deswegen wurde die Aerosmith’ Ehrung auf dem ‘Walk of Fame’ verschoben

Die legendäre Band Aerosmith gehört zu den erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Kein Wunder, dass die Gruppe nun ihren eigenen Stern auf dem 'Walk of Fame' bekommen sollte. Doch die Zeremonie fiel sprichwörtlich ins Wasser.

Die Fans warteten im Regen

Unzählige Fans von Steven Tyler (70) und Co. versammelten sich am Donnerstag [14. Februar] am bekanntesten Boulevard Hollywoods. Doch die Aerosmith-Anhänger warteten vergeblich auf ihre Idole. Der Grund für das Wegbleiben der Rockstars: Wegen eines Unwetters wurde die Ehrung verschoben.

"Bleibt trocken und rockt weiter"

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account ließ die legendäre Band verlauten: "Wegen der schlechten Wetterlage wurde die Aerosmith Zeremonie auf dem 'Walk of Fame' verschoben." Wann das Event nun stattdessen stattfinden soll, gab die Gruppe noch nicht bekannt. Bis dahin hat Aerosmith noch eine wichtige Message an ihre treuen Fans: "Bleibt trocken und rockt weiter."

