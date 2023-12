Allgemein | STAR NEWS

Der Schlüssel zum Glück: Pierce Brosnan verrät das Geheimnis einer langen Ehe

DE Showbiz - Gerade im Showbusiness haben Beziehungen oft ein kurzes Haltbarkeitsdatum — volle Terminkalender und ein Leben im Rampenlicht bereiten ein Klima, in dem die Liebe nur schwer ungehindert blühen kann. Doch es gibt sie noch, die Langzeit-Paare, die so glücklich sind wie am ersten Tag. Jetzt hat Pierce Brosnan (70) das Geheimnis seiner langen erfolgreichen Ehe gelüftet.

"Zu sehen, wie man sich verändert…"

Der Schauspieler ('Mamma Mia!) ist seit 2001 mit Keely Shaye Smith (60) verheiratet, und ist auch nach 22 Jahren noch glücklich mit der Journalistin. Wie machen die beiden das bloß? Das Erfolgsrezept scheint zunächst einmal sehr einfach, verriet der ehemalige James Bond Fox News. "Wir mögen einander sehr. Wir lieben einander sehr. Und wir sind die lange Straße gemeinsam gegangen und habe viele, viele schwere Umstände als Familie gemeistert, wie es so viele von uns taten." Der Ire fuhr fort: "Jemanden mit dir aufwachsen zu sehen und jemanden an deiner Seite alt werden zu sehen, ist eine sehr spirituelle Reise… Zu sehen, wie man sich verändert, was auch immer es ist, das Haar, die Taille…aber es ist die Liebe im Herzen."

Pierce Brosnan hat seine Freiheiten

Gerade Veränderungen, so unvermeidbar sie auch sind, sind für viele Paare schwer zu verarbeiten, doch Pierce Brosnan und Keely Shaye Smith scheinen sie Auftrieb zu geben. Seine Frau hätte ihn und die Kinder immer unterstützt, betonte der Darsteller. "Keely ist eine Journalistin, eine Reporterin. Sie ist selbst eine Künstlerin. Als Frau hat sie eine Familie für unsere Söhne geschaffen." Dylan ist jetzt 26, Paris 22. "Sie lässt mich in die Wildnis gehen und das machen, was ich als Mann und als Schauspieler tun muss, das war immer so."

Die Ehe ist Pierce Brosnans zweite. Seine erste Frau Cassandra Harris starb 1991 an Gebärmutterkrebs. Das Paar hatte ein gemeinsames Kind, Sam, sowie Charlotte und Christopher, die aus Cassandras erster Ehe stammten und von Pierce adoptiert wurden. Tragischerweise starb Charlotte 2013 am selben Krebs wie ihre Mutter.

Bild: Sara De Boer/startraksphoto.com

Weitere Artikel