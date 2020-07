Allgemein | STAR NEWS

Der Countdown läuft: Wann kommt das Baby von Fiona Erdmann?

DE German Stars - Fiona Erdmann (31) und ihr Freund Mohammed genießen die letzten Wochen vor der Geburt ihres ersten Babys, denn schon bald werden sie zu dritt sein. Für die bevorstehende Geburt hat das Model schon alles vorbereitet und einen Plan aufgestellt – dennoch kann sie kaum glauben, dass sie bald stolze Mama sein wird.

Staunen über das Wunder der Geburt

Während sie auf die Geburt wartet, hat sich Fiona so gut informiert und vorbereitet, wie sie nur konnte: "Wir haben einen Geburtsplan erstellt, sind kurz davor, aus unserer Wohnung auszuziehen und werden nun bald Eltern. Waren heute beim Arzt und unser kleiner Schatz wiegt mittlerweile über 2200 Gramm. Ich kann das alles manchmal gar nicht begreifen. Als wir heute die Geburt besprochen haben, hat es Klick gemacht. Wir werden bald Eltern. Unfassbar", schwärmt Fiona, die einst als 'GNTM'-Kandidatin berühmt wurde, auf Instagram. Und auf Facebook schwärmte sie: "Ich liebe meinen schwangeren Körper. Ich bin einfach immer wieder überwältigt, wenn ich daran denke, was unsere Körper da vollbringen."

Fiona Erdmann bittet ihre Fans um Tipps

Fiona hat also alles im Griff, aber wie jede Frau, die zum ersten Mal Mutter wird, ist sie für jeden praktischen Rat dankbar: "Es wird tatsächlich langsam ernst. Vielleicht habt ihr noch wichtige Tipps für mich. Also Sachen, an die ich unbedingt denken sollte und die ich mit meiner Ärztin und Hebamme vorab besprechen sollte", schreibt sie auf Instagram und berichtet, dass sie in der 34. Schwangerschaftswoche ist und das Baby bereits 45 cm misst.

Nervös oder ängstlich scheint das Model zum Glück nicht zu sein – Fiona freut sich einfach auf den großen Tag: "Mit dem Baby ist alles in bester Ordnung. Die Ärztin ist echt ein Goldschatz. Ich bin so entspannt und relaxt. Sie meinte: 'Lass uns einfach Spaß haben am Tag der Geburt.' Da bin ich doch dabei!"