Allgemein | STAR NEWS

Der Anfang einer großen Familie: Emma Stone ist schwanger

DE Showbiz - Emma Stone (32) ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann, dem Komiker Dave McCary (35), wie zahlreiche Medien berichteten. Beim Wandern in den Hügeln von Los Angeles zeigte sie ihren Babybauch.

Emma Stone ist überglücklich

Dass die Schauspielerin ('La La Land') bald Nachwuchs erwarten könnte, munkelte die Gerüchteküche in Hollywood schon mehrfach. Aber dieses Mal soll es stimmen, und ihre Kugel ist wohl nicht mehr zu übersehen – beispielsweise, als sie am 30. Dezember mit einer Freundin eine Wandertour unternahm und dabei immer wieder ihren wachsenden Babybauch hielt. 'Us Weekly' zitiert einen Insider: "Sie wirkt sehr glücklich und sehr aufgeregt darüber, dass sie Mutter wird… Sie sieht toll aus, sie sieht gesund aus, sie strahlt… Sie ist die ganze Zeit aktiv geblieben und sorgt dafür, dass sie jeden Tag genug Bewegung bekommt."

Emma wünscht sich ein ganzes Rudel

Schon im November, als Emma die Werbetrommel für den Aminationsfilm 'The Croods: A New Age' rührte, in dem sie der Figur Eep ihre Stimme leiht, deutete sie ihre Familienträume an. "Ich freue mich darauf, mein eigenes Rudel zu starten", schwärmte die Oscar-Preisträgerin. "Obwohl ich nicht glaube, dass mein Rudel körperlich so unglaublich sein wird wie die Croods… Sie sind ziemlich hart im Nehmen und ich weiß nicht, ob mein Rudel auch so wäre." Bald wissen Emma Stone und Dave McCary mehr!