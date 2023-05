Allgemein | STAR NEWS

Der Amazon-Gründer soll verlobt sein: Heiratet Jeff Bezos wieder?

DE Showbiz - Traut sich Jeff Bezos (59) ein zweites Mal? Berichten des Magazins 'People' zufolge soll sich der Amazon-Gründer mit seiner Partnerin, der Moderatorin Lauren Sanchez (53), verlobt haben. Das Paar schippert zurzeit auf seiner Yacht Koru vor der französischen Mittelmeerküste.

Unter vollen Segeln

Mit 127 Metern ist die Koru die zweitlängste Segelyacht der Welt, die Galionsfigur ist Lauren nachempfunden. Sie bietet 18 Passagieren und 40 Besatzungsmitgliedern Platz. Mit dem Luxusschiff als Basis vertrieben sich Jeff und Lauren unter anderem die Zeit mit einem Besuch der Filmfestspiele in Cannes, schauten sich dort am Sonnabend (20. Mai) die Premiere des neuen Scorsese-Films 'Killers Of The Flower Moon' an. Dabei wurden Paparazzi auf einen riesigen Diamantring am Finger der Nachrichtensprecherin aufmerksam. Schnell nahmen die Gerüchte an Fahrt auf, und 'People' will mit einem Insider gesprochen haben, der behauptet, es stehe eine Hochzeit an. Offenbar ist dem Milliardär die Lust auf Ehe noch nicht vergangen.

Jeff Bezos stellte einen neuen Rekord auf

Jeff Bezos und Lauren Sanchez traten erstmals Anfang Januar 2019 öffentlich als Paar auf. Zuvor hatte der Amazon-Gründer seine Scheidung von MacKenzie Scott bekannt gegeben, mit der er 25 verheiratet gewesen war. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder. Zum Zeitpunkt der Trennung war es die teuerste Scheidung aller Zeiten, MacKenzie erhielt 38 Milliarden US-Dollar (dieser Rekord wurde mittlerweile durch die Trennung von Bill und Melinda Gates gebrochen). Lauren war von 2005 bis 2019 mit dem Geschäftsmann Patrick Whitesell verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, zudem hat Lauren noch einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Weder Lauren Sanchez noch Jeff Bezos haben sich bislang offiziell zur Verlobung geäußert.

