Dennis Quaid hat nicht nach einer 26-Jährigen gesucht

DE Showbiz - Dennis Quaid (65) war als Schauspieler zwar immer gut beschäftigt, hat in den letzten Jahren aber mit seinem Privatleben nie für Schlagzeilen gesorgt. Das änderte sich, als der Darsteller die Verlobung mit Laura Savoie bekannt gab, denn die Blondine ist 26 Jahre alt und Studentin. Der Altersunterschied ist enorm.

Ein Jahr jünger als sein Sohn

Dass die beiden damit aber solche Debatten anfachen und die Klatschspalten füllen würden, überraschte selbst Dennis. Es stört ihn aber nicht, wie er gegenüber dem 'Guardian' versicherte: "Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich fand es sogar ziemlich wundervoll.“ Doch stört es ihn gar nicht, dass derartig große Altersunterschiede zwischen Mann und Frau noch immer ein gesellschaftliches Tabu zu sein scheinen? "Nein, das stört uns überhaupt nicht", versicherte der Schauspieler. "Jeder Mensch hat eine eigene Perspektive, die Perspektive des eigenen Lebens. Ich kann nicht kommentieren, wie sich diese Menschen fühlen. Ich kann nicht einmal wütend werden." Mit seiner Ex-Frau Meg Ryan (58) hat Dennis Quaid einen Sohn, der ein Jahr älter ist als seine Laura Savoie.

Dennis Quaid hat das Glück gefunden

Die Liebe falle eben hin, wo sie hinfalle, so Dennis. Es gebe nichts, was man dagegen tun könne: "Ich bin ja nicht rausgegangen und habe nach einem großen Altersunterschied gesucht, oder nach jemandem, der viel jünger ist als ich. Ich habe sie auf einem Business Event kennen gelernt, und daraus hat sich die Beziehung entwickelt. Du hast keine Kontrolle darüber, in wen du dich verliebst. Ich verliebe mich nicht so schnell. Aber ich kann das nicht davon kontrollieren lassen, was ein paar Menschen denken. Ich war drei Mal verheiratet, und das wird jetzt die letzte Ehe. Ich weiß es. Ich habe das Gefühl, jetzt einen richtigen Lebenspartner zu haben." Hauptsache, Dennis Quaid ist glücklich.