Dennis Aogo: Eifersüchtig auf die Verehrer bei Promi-Big-Brother

DE Deutsche Promis - Dennis Aogo (34) kann schwer damit umgehen, dass Männer öffentlich von seiner Gattin schwärmen. Ina Aogo (32) befindet sich im Promi-Big-Brother-Haus und lässt dort die Herzen schneller schlagen.

Tolle Frau

"Sie ist für mich 'ne hübsche, tolle Frau. Ich finde sie cool. Ich mag es, wenn sie in der Nähe ist." Diese Sätze von PBB-Kandidat Danny Liedtke (31) musste sich der Ex-Sportler über seine Frau anhören und das schmeckte ihm so gar nicht: "Ich bin eifersüchtig, das passt mir natürlich nicht." Denn nicht nur Danny ist Fan, auch Eric Sindermann (33) schwärmt für die Influencerin. Deren Gatte ist einerseits stolz, dass er so eine klasse Frau an Land gezogen hat, andererseits würden Annäherungsversuche anderer Männer nicht akzeptiert: "Wenn sie ihr zusätzlich auch noch nahekommen, würde mir das nicht gefallen, da bin ich ganz ehrlich."

Dennis Aogo kann sich mit Arbeit ablenken

Zumindest hat er wieder was zu tun. Der ehemaliger Kicker kehrt als Experte wieder zu Sky zurück, wie er unlängst auf Instagram verkündete: "Ich freue mich sehr verkünden zu dürfen dass ich auch in der nächsten Saison ein Teil der @skysportde Familie sein werde." Dennis Aogo hatte mit einem unpassenden Kommentar für Furore gesorgt und pausierte für eine Weile, aber man scheint ihm verziehen zu haben. Nun kann er wieder auf seine Medienkarriere konzentrieren und darauf hoffen, dass die Herren Sindermann und Liedtke Abstand von seiner Ina halten.

Bild: Fabian Sommer/picture-alliance/Cover Images

