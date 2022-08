Allgemein | STAR NEWS

Demi Lovato: Neue Beziehung ist Instagram-offiziell

DE Showbiz - Dass Demi Lovato (30) wieder in einer Beziehung ist, wussten ihre Fans bereits. Schließlich hatte die Sängerin ('Cool For The Summer') erst vor Kurzem in einem Interview mit 'People' verraten, dass sie glücklich verliebt ist.

"Der glücklichste Trottel der Welt"

Sie sei in einer "glücklichen und gesunden Beziehung" mit einem "supertollen Mann", so der Star. Letzte Woche wurde Demi dann in New York gemeinsam mit dem Musiker Jutes gesehen. Das Paar hielt beim Verlassen eines Restaurants Händchen. Am Wochenende hat Demi jetzt ihre Beziehung Jordan Lutes, wie Jutes richtiger Name lautet — Instagram-offiziell gemacht. Anlässlich ihres 30. Geburtstags am Sonnabend (20. August) teilte Jutes ein gemeinsames Foto der beiden. "Happy Birthday, Baby", schrieb er zum Schnappschuss. "Du bist ein 30-jähriges Luder und ich bin der glücklichste Trottel der Welt, weil ich dich meine Freundin nennen darf. Dich zum Lachen zu bringen ist meine neue Lieblingsbeschäftigung, denn dein Lächeln heilt meine Depression (da ist irgendwo ein Songtext versteckt)."

Demi Lovato hat so einiges durchgemacht

Demi Lovatos neuer Freund spielte weiter darauf an, dass die neue Frau an seiner Seite so einiges durchgemacht hat. Schließlich hat Demi schon lange mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen, war 2018 fast an einer Überdosis gestorben. In seinem Posting markierte Jutes seine Freundin, schrieb weiter: "Ich bin so stolz auf dich, nicht nur dafür, dass du all das überlebt hast, sondern auch, dass dein glücklichstes und gesündestes Selbst daraus hervorging." Sie sei sein Ein und Alles: "Wie kann es sein, dass es dich wirklich gibt?" Das Kompliment gab Demi zurück: "Wie kann es sein, dass es DICH wirklich gibt?! Ich liebe dich, Honey, so sehr…." Nachdem die Sängerin und Schauspielerin 2020 ihre kurze Verlobung mit dem Schauspieler Max Ehrich gelöst hatte, drücken Fans Demi Lovato jetzt die Daumen, dass das Glück hält.

