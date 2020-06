Allgemein | STAR NEWS

Debüt auf Social Media: Jochen Schropp zeigt erstmals seinen Freund

DE German Stars - Der Juni steht weltweit ganz unter dem Motto 'Pride' - ein Begriff aus der Lesben- und Schwulenbewegung, der den selbstbewussten und stolzen Umgang mit der eigenen sexuellen Identität beschreibt.

Jochen Schropp postet erstmalig ein Pärchen-Foto

Das nahm TV-Moderator Jochen Schropp (41) nun zum Anlass, ein Foto von sich und seinem Lebenspartner zu posten. Eine Premiere! Bereits seit 2018 ist Jochen mit seinem Freund liiert, doch bisher hat Jochen sein Privatleben aus der Öffentlichkeit gehalten. Das ist das erste Pärchen-Bild des Moderatoren auf Social Media.

Zwar sieht man auf dem Bild nicht viel vom Gesicht von Jochens Partner, doch sieht man die beiden in einer innigen Umarmung. "Happy Pride, an alle. Und danke dir für deine bedingungslose Liebe", schreibt der TV-Star unter das Foto.

Ein Posting im Sinne des 'Pride'-Monats

Wenig später bedankte sich der Moderator für die vielen positiven Kommentare, die er als Reaktion auf sein Posting erhielt, stellte aber auch klar: "Es sollte ein Pride-Post werden und gar kein Ich-zeige-meine-Liebe-zum-ersten-Mal." Umso schöner finde er es, dass es so viele nette Kommentare zu dem Foto gebe, er sei "ganz überwältigt".

2018 hatte Jochen Schropp sein Coming-Out per Brief im 'Stern' öffentlich gemacht. "Ich werde dieses Jahr 40. Und ich will mich nicht mehr verstecken", schrieb er damals.