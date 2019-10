Allgemein | STAR NEWS

Debbie Harry: David Bowie zeigte ihr aus Dankbarkeit sein bestes Stück

DE Showbiz - Debbie Harry (74) hat ihre Memoiren geschrieben, die unter dem Titel 'Face It' in Großbritannien veröffentlicht werden. Die 'Sunday Times' hat bereits erste Auszüge daraus veröffentlicht und Musikfans den Mund wässerig gemacht, denn den Leser scheinen einige farbenfrohe Anekdoten zu erwarten.

David Bowie meinte es nett

So erinnert sich Debbie unter anderem daran, wie sie ihre guten Freunde David Bowie (†69) und Iggy Pop (72) mit Kokain versorgte: "Eines Abends waren David und Iggy auf der Suche nach Stoff. Ihr Händler in New York war plötzlich gestorben und sie hatten kein Koks mehr. Ein Freund hatte mir ein Gramm gegeben, aber ich habe es kaum angefasst. Ich mochte Kokain nicht besonders – es hat mich nervös gemacht und meine Kehle beeinträchtigt. Also bin ich mit einer Riesenmenge Kokain nach oben gegangen und die beiden haben alles mit einem Nasenzug eingesogen. Nachdem sie das Koks genommen hatten, hat David seinen Schwanz rausgeholt – als ob ich der offizielle Schwanzchecker war oder so. Weil ich in einer sonst rein männlichen Band war, dachten sie wahrscheinlich, ich sei der offizielle Schwanzchecker."

Debbie Harry dachte sich ihren Teil

Das war Debbie aber nicht. Beleidigt war sie allerdings auch nicht. Sie hat es gelassen genommen, anstatt schreiend aus dem Haus zu laufen, wie sie sich in ihren Memoiren weiter erinnert: "Die Größe von Davids Teil war berüchtigt, und er hat es gerne vor Männern wie auch Frauen rausgeholt. Es war so niedlich, lustig und sexy. Es war wirklich sehr lustig … ich habe ihn aber nicht angefasst. Ich habe aber gedacht: 'Ahja, hm, nett.' Es ist schade, dass er nicht mehr unter uns ist, damit ihr ihn fragen könnt." David Bowie war 2016 an Krebs gestorben.

© Cover Media