Deal mit KiKa: Influencer-Zwillinge Lisa und Lena werden Fernsehstars

DE Deutsche Promis - Die Zwillinge Lisa und Lena sind zwar erst 19 Jahre alt, doch schon seit fünf Jahren sind die beiden mega erfolgreich in den sozialen Medien. Mittlerweile haben die Influencerinnen 16,6 Millionen Follower bei Instagram und 13,6 Millionen bei Tiktok und gehören damit zu den weltweit größten Social-Media-Stars. Doch damit nicht genug: Schon bald werden wir die beiden jungen Damen anscheinend auch regelmäßig im Fernsehen sehen!

Lisa und Lena treten bei KiKa auf

Wie 'Bild' berichtete, haben Lena und Lisa einen Fernsehvertrag gelandet. 'TickTack - Zeitreise mit Lisa und Lena' nennt sich die Serie, die am 8. Januar erstmalig auf KiKA ausgestrahlt wird. Im wöchentlichen Rhythmus folgen zehn weitere Sendungen. In der Show nehmen die Mädels ihre Zuschauer:innen mit auf eine spannende und lustige Entdeckungsreise in die Vergangenheit. Fotografie, Gleichberechtigung, Mode und Raumfahrt sind nur einige der Alltagsthemen, deren Geschichte Lisa und Lena für jedermann verständlich erklären und erlebbar machen.

"Wir stehen hinter der Machart und den Werten"

Als ehemalige Kika-Fans sind die Zwillinge begeistert, diesen Deal gelandet zu haben: "Wir haben als Kids KiKa rauf und runter geschaut. Jetzt dort ein eigenes Magazin moderieren zu dürfen, ist fast unglaublich", erzählt Lena im 'Bild'-Interview und Lena fügt hinzu: "Wir können hinter der Machart und den Werten stehen, die vermittelt werden."

Das ist für die beiden besonders wichtig, denn TV-Angebote gab es schon von vielen Sendern. Doch Lena und Lisa wollen nichts überstürzen und ihre Karriere langsam aufbauen. Ab Januar geht es also erstmal mit elf Folgen auf KiKa los, für weitere Episoden und andere spannende TV-Projekte sind Lena und Lisa offen.

Bild: Elmar Kremser/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images

