Deal mit Fotografen: Leonardo DiCaprio wollte sein Laster verheimlichen

DE Showbiz - Leonardo DiCaprio (45) wollte als junger Schauspieler nicht, dass seine Mutter mitbekommt, dass er Zigaretten raucht. Ein Fotograf sollte deshalb bestimmte Bilder nicht veröffentlichen.

Leonardo DiCaprio wollte sein Geheimnis wahren

Geschah die Geheimniskrämerei aus Angst oder Respekt? Leonardo und seine Mutter Irmelin Indenbirken (77) stehen sich sehr nah – und dass es ihr nicht recht wäre, wenn ihr Sohn Zigaretten raucht, muss sie wohl mehr als deutlich gemacht haben. Als Promi-Fotograf Steve Eichner 1994 in im New Yorker 'Club USA' ein Bild von Leonardo machte, das ihm beim Kauf von Zigaretten zeigt, bot der junge Schauspieler im rasch einen Deal an: "Leonardo kam rüber und klopfte mir auf die Schulter und sagte Hey Mann, kannst du mir einen Gefallen tun und dieses Bild nicht benutzen? Du kannst heute Abend Fotos von mir machen", erinnert sich Eichner, der gerade ein Buch mit Bildern aus dem New Yorker Nachtleben der 1990er Jahre veröffentlicht hat, gegenüber der 'New York Post'. Auf die Frage, warum dieses Bild so brisant sei, erwiderte DiCaprio damals: "Ich habe Zigaretten gekauft und ich möchte nicht, dass meine Mutter erfährt, dass ich rauche."

Johnny Depp zog Leonardo auf

Auch Hollywood-Star Johnny Depp, der mit DiCaprio 1993 den Film 'Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa' drehte, wurde offenbar schon eingespannt, um seinen Kollegen vor den unerbittlichen Blicken seiner Mutter zu schützen, damit das Laster nicht auffliegt. 2016 erinnerte sich Johnny Depp am Rande des Santa Barbara International Film Festivals an diese Zeit und beschrieb, wie Leonardo heimlich Zigaretten von ihm schnorren wollte. Johnny Depp schmetterte ihn damals ab: "Nein, ich lasse dich nicht an meiner Zigarette ziehen, nur weil du dich wieder mal vor deiner Mutter versteckst, Leo", sagte er damals. Ob Leonardo DiCaprio vor seiner Mutter mittlerweile weniger Angst hat?

