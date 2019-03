Allgemein | STAR NEWS

Dax Shepard: Kristen Bell ist ein Ja-Wort wert

Schauspieler Dax Shepard (44, ‘C.H.i.P.S.’) fand Eheschließungen immer nutzlos. Wozu brauche es denn ein Stück Papier, wenn zwei Menschen sich lieben und für immer zusammen sein wollen? Seine damalige Freundin und heutige Ehefrau Kristen Bell (38) konnte das sogar verstehen. Dax änderte seine Meinung trotzdem.

Nutzloses Stück Papier

Hätte er das tun müssen? Im Gespräch mit ‘People’ zeigte sich Kristen verständnisvoll, was die Meinung ihres Ehemannes betrifft: "Er hatte ein ziemlich gutes Argument: Nur, weil wir dann plötzlich auf dem Papier Mann und Frau sein würden, hieße das noch lange nicht, er werde dann nett zu mir und bis ans Ende an meiner Seite sein. Unsere Beziehung sollte davon abhängig sein, wie wir einander behandeln und welche Verpflichtung wir eingehen. Ich hatte mich dem schon hingegeben und mir gedacht: ‘Okay, ich werde also keine traditionelle Hochzeit bekommen, und das ist auch in Ordnung, weil ich ihm vertraue.’ Ich habe ihm wirklich vertraut und geglaubt, wir würden ewig zusammen bleiben."

Ende gut, alles gut

Sie sind auch zusammengeblieben. Seit 2013 sind sie aber auch verheiratet. Warum hat Dax seine Meinung also geändert? Der Liebe wegen, wie er erklärt: "Letzten Endes habe ich dann gedacht: ‘Okay, ich mache es, weil meine Partnerin es will. Vergessen wir mal die Geschichte hinter der Institution Ehe als Konzept, vergessen wir mal, dass du weißt, ich mache etwas, das ich nicht will, weil ich dich liebe." Dax machte seiner Kristen 2009 schließlich einen Antrag, ehe sie 2013 heirateten.

