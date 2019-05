Allgemein | STAR NEWS

Davin Herbrüggen: Schwacher Start für den DSDS-Gewinner 2019

Als Davin Herbrüggen (20) Ende April die diesjährige Staffel von 'Deutschland sucht den Superstar' gewann, waren nicht wenige Beobachter überrascht. Kurze Zeit später erschien seine erste Single. Doch trotz 'Superstar 2019'-Vorschusslorbeeren verkaufte sich der Song eher mau.

Sind wir der Superstars überdrüssig?

Die schlechteste Chartplatzierung eines DSDS-Siegers — gerade einmal Platz 34 war für 'The River' drin. Keine guten Aussichten für den Newcomer also, wenn man schon im Fahrwasser der Talentshow kaum Umsatz macht. Auch bis zur Million auf YouTube dauerte es über eine Woche. Doch es stellt sich bei Davin Herbrüggens Flop noch eine andere Frage: Sind wir etwa 'DSDS'-müde? Bislang konnten sich die neugeborenen Superstars ja zumindest leidlich in den Charts behaupten, auch wenn die Zeiten der ganz großen Hits schon ein paar Jahre zurück liegen.

Ungewisse Zukunft

Ehemalige "DSDS'-Stars der vergangenen Jahre gehören mittlerweile zum festen Bestandteil der deutschen Showbiz-Szene: Alexander Klaws (35) ist etablierter Musical-Star, Pietro Lombardi (26) sucht mittlerweile selbst nach Superstars und ist aus Charts und TV nicht mehr wegzudenken. Selbst die Zweitplatzierte hinter Pietro, seine mittlerweile Ex-Frau Sarah Lombardi (26) ist gut im Geschäft, hat inzwischen sogar 'Dancing on Ice' gewonnen. Was die Zukunft für den Altenpfleger Davin Herbrüggen bringt, ist derweil ungewiss — immerhin hat er einen Beruf, auf den er im Zweifel zurückgreifen kann.

