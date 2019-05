Allgemein | STAR NEWS

David Hasselhoff: “Ich liebe Hayley mehr als jede Frau vor ihr”

Im Juli letzten Jahres heiratete David Hasselhoff (66) die Verkäuferin Hayley Roberts (39). Nach zwei gescheiterten Ehen hat der Kultstar ('Knight Rider') nun endlich das ganz große Liebesglück gefunden, wie ein aktuelles 'schlager.de'-Interview zeigt. Denn der Sänger und Schauspieler kommt aus dem Schwärmen über seine Frau gar nicht mehr raus.

Wunderschön und klug

Hasselhoff lebt ein Jetset-Leben: Der Musiker reist in aller Herren Länder, um die großen Bühnen zu erobern. Seiner Ehe schadet der Lifestyle jedoch nicht. Im Gegenteil, zusammen mit Hayley bereist 'The Hoff' die Welt und erlebt Abenteuer: "Sie ist immer da. Egal, wo ich gerade bin. Wir sind unzertrennlich. Ich weiß, sie ist 27 Jahre jünger als ich, und wir wurden oft belächelt. Aber ich liebe sie. Mehr als jede Frau vor ihr."

Dabei hätte die 39-Jährige den Sänger vom ersten Moment an von sich überzeugt. Denn wie der 66-Jährige schwärmt sei sie "nicht nur wunderschön, sondern auch klug und interessiert."

David Hasselhoff: Countdown bis zur Deutschlandtournee

Über die Frage, was den Kultstar glücklich mache, muss Hasselhoff deswegen nicht lange überlegen. "Das ist einfach: Meine Frau. Meine Töchter. Und dass ich immer noch Musik machen darf. Obwohl mir dieser Starrummel manchmal wirklich Angst macht. All das Gekreische, wenn ich irgendwo hinkomme."

Kreisch-Alarm wird es im Herbst auch wieder in Deutschland geben. Denn dann startet der Sänger seine Tournee in good old Germany. David Hasselhoff freut sich, vor seinen vielen treuen deutschen Fans aufzutreten: "Das wird ein Spaß. Es wird toll. Ich kann es kaum erwarten. Und Hayley auch nicht… ."

