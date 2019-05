Allgemein | STAR NEWS

David Hasselhoff: Das Hertha-Trikot kommt mit auf die Bühne

David Hasselhoff (66) hat bekanntlich eine ganz besondere Beziehung zu Deutschland, schließlich war er es, der die Berliner Mauer mit seinem Gesang zum Einsturz brachte – Augenzwinkern inklusive. Seine Beziehung zur Bundesrepublik ist stark wie eh und je, ab Herbst wird The Hoff durch die Bundesländer touren und seine größten Hits zum Besten geben.

David Hasselhoff: Mal kurz Hallo sagen

Bevor es so weit ist, war Berlin aber nach Kalifornien gekommen, denn Hertha BSC Berlin ist aktuell unter dem Motto 'Berlin tears down walls' in den USA unterwegs, um dort einige Freundschaftsspiele wahrzunehmen.

Während die Spieler im Santa Monica Beach-Hotel Loews entspannten, klopfte niemand Geringeres als David an die Tür. Der war im Nationaltrikot gekommen, verabschiedete sich einige Stunden später aber im Trikot von Hertha, das ihm der Geschäftsführer Michael Preetz (51) mitgebracht hatte.

Ab zur Jubiläumstour

Den Berliner Klub unterstützt David aus vollem Herzen, und er freute sich besonders über das unerwartete Geschenk, wie er gegenüber 'BILD' deutlich macht:

"Wow, die Farben sind cool. Die passen auch zu einer roten Badehose."

Hertha hat den Musiker auch gleich zu einem Heimspiel in der kommenden Saison eingeladen. David Hasselhoff antwortete mit einer Einladung von seiner Seite, schließlich steht bald seine Tournee 'Looking for Freedom' an: "Ich will die Jungs hier alle bei meiner Jubiläumstour sehen. Im Herbst bin ich in Deutschland unterwegs und am 3. Oktober in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Da kommt das Hertha-Trikot mit auf die Bühne."

Wie kann man dazu Nein sagen?

