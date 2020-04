Allgemein | STAR NEWS

David Beckham: Unterstützung für Corona-Helden

DE Showbiz - David Beckham (44) möchte in der Coronakrise einen Beitrag leisten und unterstützt deshalb eine Kampagne, die den NHS, den staatlichen Gesundheitsdienst in Großbritannien, unterstützen soll.

Gesunde Mahlzeiten für den NHS

Der Fußballstar macht sich für die Kampagne One Million Meals stark. Ärzte, Pfleger und andere, ohne deren mutigen und unermüdlichen Einsatz es nicht ginge, brauchen gesunde Mahlzeiten, die ihnen Kraft geben.

"One Million Meals leistet fantastische Arbeit und liefert nahrhafte und gesunde Mahlzeiten an wichtige Arbeitnehmer im Gesundheitswesen und anderen Bereichen. Eure Unterstützung bewirkt etwas!" sagte er in einem offiziellen Statement zur Kampagne, die über GoFundMe Spenden sammelt.

David Beckham mahnt, sich zu bewegen

Ein weiteres Anliegen des Kultkickers ist es, uns alle daran zu erinnern, in Lockdown-Zeiten den Sport nicht zu vergessen. Es mag verführerisch sein, auf dem Sofa liegenzubleiben, aber Bewegung hält uns fit und gesund. In einem Instagram-Video veröffentlichte David Beckham sein Plädoyer für Sport in der Krise: "Ich bin zuhause wie wie ihr alle und versuche, mich mit meiner Familie beschäftigt zu halten", sagte der Sportstar, der beim Joggen zu sehen war. "Der erste Tag, wo ich wieder ein bisschen was tue, schön, sich auch schwierigen Zeiten wie diesen fit zu halten. Macht immer etwas, es ist wichtig für den Körper, für den Geist, für alle und alles um euch herum, also genießt es."

In Großbritannien dürfen die Menschen auch im Lockdown eine halbe Stunde pro Tag für Sport an die frische Luft - man sollte sich David Beckhams Rat also zu Herzen nehmen.